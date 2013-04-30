Решение по делу Тимошенко Евросуд объявит в 11.30

Европейский суд по правам человека в 11.30 объявит решение по делу «Юлия Тимошенко против Украины».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО “Батькивщина”, об этом говорится в сообщении на официальном сайте суда.

Как сообщал УНИАН, Ю.Тимошенко была подана в ЕСПЧ 10 августа 2011 года. В своей жалобе Ю.Тимошенко, в частности, обжаловала условия досудебного содержания в Лукьяновском СИЗО и Качановской колонии, неоказание надлежащей медицинской помощи, транспортировку в госпиталь в Харькове против ее воли 20 апреля 2012 года и получение повреждений во время этой перевозки, постоянное наблюдение в госпитале.

Кроме того, бывший украинский премьер обжаловала умышленный характер своего содержания под стражей без достаточного количества юридических обоснований.

По теме: Лавринович: Янукович может помиловать Тимошенко, несмотря на решение Комиссии

Справка УНИАН. Ю.Тимошенко в октябре 2011 года была осуждена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. С конца декабря 2011 года она отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. С мая 2012 года из-за ухудшения здоровья Ю.Тимошенко находится на лечении в больнице «Укрзализныци» в Харькове.