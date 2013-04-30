Политолог ждет волну "тушек" из оппозиции
Председатель правления Центра прикладных политических исследований “Пента” Владимир Фесенко прогнозирует волну перебежчиков из оппозиции, которая может повторить судьбу партии “Наша Украина”.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции, отметив, что парламентское большинство имеет проблему с обеспечением стабильного количества депутатов, которые бы голосовали за решения, отвечающие интересам власти.
“Думаю, что эту проблему будут решать в ближайшее время или изменением регламента и созданием одной-двух групп внефракционных депутатов из нынешних внефракционных депутатов, возможно, там и часть оппозиционных депутатов присоединится, - для того чтобы возможности для ситуативного большинства расширились”, - сказал В.Фесенко.
Кроме того, по словам политолога, большинству нужно поднять вопрос дисциплины, особенно в Партии регионов, которой также нужно более четко договариваться с коммунистами.
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“Но создание дополнительных депутатских групп еще будет направлено на то, чтобы уменьшить зависимость от коммунистов, потому что она является серьезной проблемой для Партии регионов и ограничивает ее деятельность в Верховной Раде”, - сказал В.Фесенко и отметил, что это также может провоцировать волну перебежчиков из оппозиции во фракцию власти или к внефракционным депутатам.
В то же время В.Фесенко отметил и проблемы голосования в оппозиции. В частности, по словам эксперта, ряд депутатов не голосовали за отмену пенсионной реформы и отставку правительства, и это является свидетельством того, что существуют “серьезные проблемы с дисциплиной и с двойной политической игрой отдельных оппозиционных депутатов”.
Как сказал политолог, растет конфликтная напряженность внутри фракции “Батькивщина”, которая ослабляет оппозицию в целом.
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По его мнению, из-за этого “Батькивщина” сейчас является “слабым звеном” парламентской оппозиции. “Для Объединенной оппозиции, фракции “Батькивщина” сейчас есть большой риск повторить печальную судьбу “Нашей Украины”, - сказал В.Фесенко.