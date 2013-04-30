Политолог ждет волну "тушек" из оппозиции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции, отметив, что парламентское большинство имеет проблему с обеспечением стабильного количества депутатов, которые бы голосовали за решения, отвечающие интересам власти.

“Думаю, что эту проблему будут решать в ближайшее время или изменением регламента и созданием одной-двух групп внефракционных депутатов из нынешних внефракционных депутатов, возможно, там и часть оппозиционных депутатов присоединится, - для того чтобы возможности для ситуативного большинства расширились”, - сказал В.Фесенко.

Кроме того, по словам политолога, большинству нужно поднять вопрос дисциплины, особенно в Партии регионов, которой также нужно более четко договариваться с коммунистами.

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“Но создание дополнительных депутатских групп еще будет направлено на то, чтобы уменьшить зависимость от коммунистов, потому что она является серьезной проблемой для Партии регионов и ограничивает ее деятельность в Верховной Раде”, - сказал В.Фесенко и отметил, что это также может провоцировать волну перебежчиков из оппозиции во фракцию власти или к внефракционным депутатам.

В то же время В.Фесенко отметил и проблемы голосования в оппозиции. В частности, по словам эксперта, ряд депутатов не голосовали за отмену пенсионной реформы и отставку правительства, и это является свидетельством того, что существуют “серьезные проблемы с дисциплиной и с двойной политической игрой отдельных оппозиционных депутатов”.

Как сказал политолог, растет конфликтная напряженность внутри фракции “Батькивщина”, которая ослабляет оппозицию в целом.

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По его мнению, из-за этого “Батькивщина” сейчас является “слабым звеном” парламентской оппозиции. “Для Объединенной оппозиции, фракции “Батькивщина” сейчас есть большой риск повторить печальную судьбу “Нашей Украины”, - сказал В.Фесенко.