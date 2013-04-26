Томенко пугает соратников судьбой «Нашей Украины»

Один из лидеров «Батькивщины» Николай Томенко предостерегает свою политическую силу от повторения ошибок партии «Нашей Украины».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.Томенко, политик убежден, что в случае создания новой партии в Киеве несколькими партийными вождями, она может повторить историю «Нашей Украины».

Комментируя предложения о создании единой партии на базе Объединенной оппозиции, Н.Томенко выразил убеждение, что единая партия на базе «Батькивщины» должна быть создана снизу, а не провозглашена в Киеве.

«У нас не изменилась стратегия относительно необходимости создания влиятельной, единой политической партии европейского типа. В то же время, необходимость иметь именно демократическую партию по европейским образцам требует от нас адекватного подхода к ее созданию», - сказал Н.Томенко.

По его словам, на сегодняшний день существует две концепции создания такой партии: так называемого «революционного создания партии сверху» и «эволюционного создания партии снизу».

«Необходимо, чтобы партия была создана после соответствующих дискуссий и организационной работы, начиная с местных организаций - от местной партийной организации к областным, а затем уже в Киеве был зафиксирован факт ее создания», - отметил политик.