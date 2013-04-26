Томенко пугает соратников судьбой «Нашей Украины»
Томенко предостерегает «Батькивщину» от повторения ошибок «Нашей Украины».
Один из лидеров «Батькивщины» Николай Томенко предостерегает свою политическую силу от повторения ошибок партии «Нашей Украины».
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.Томенко, политик убежден, что в случае создания новой партии в Киеве несколькими партийными вождями, она может повторить историю «Нашей Украины».
Комментируя предложения о создании единой партии на базе Объединенной оппозиции, Н.Томенко выразил убеждение, что единая партия на базе «Батькивщины» должна быть создана снизу, а не провозглашена в Киеве.
«У нас не изменилась стратегия относительно необходимости создания влиятельной, единой политической партии европейского типа. В то же время, необходимость иметь именно демократическую партию по европейским образцам требует от нас адекватного подхода к ее созданию», - сказал Н.Томенко.
По его словам, на сегодняшний день существует две концепции создания такой партии: так называемого «революционного создания партии сверху» и «эволюционного создания партии снизу».
«Необходимо, чтобы партия была создана после соответствующих дискуссий и организационной работы, начиная с местных организаций - от местной партийной организации к областным, а затем уже в Киеве был зафиксирован факт ее создания», - отметил политик.