Тюремщики показали палату Тимошенко (фото)

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины.

Как говорится в сообщении, в связи с наличием кондиционера в палате осужденной и возможного негативного влияния от его использования, решение об установке вентилятора было принято руководством Качановской исправительной колонии по согласованию с руководством медучреждения.

Каких-либо других пожеланий по вопросам улучшения бытовых условий в палате от Ю.Тимошенко в адрес руководства больницы или исправительной колонии не поступало, отметили в ГПтС.

При этом в пенитенциарной службе добавили, что в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах порядок обустройства жилищных и бытовых помещений для заключенных и осужденных четко регламентируется соответствующей нормативной базой. В частности, на 50-100 человек предусмотрен только 1 холодильник и 1 телевизор, который разрешено смотреть в специально отведенное на это распорядком дня время. Моются содержащиеся в учреждениях ГПтС лица 1 раз в 7 дней в специально обустроенном помещении. Эти и другие нормы и правила отбывания наказания применяют как к осужденным мужчинам, так и к осужденным женщинам, отмечается в сообщении.

Отдельно ГПтС напоминает, что по требованию Ю.Тимошенко руководством пенитенциарного ведомства неоднократно принималось решение об изменении законодательно определенного порядка охраны и обеспечения мер безопасности относительно самой Ю.Тимошенко (телефонные разговоры, видеонадзор, присутствие часового и пр.).

Фото : ГПтС Украины