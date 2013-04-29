Если бы выборы в Верховную Раду проводились в ближайшее время (опрос)

Как сообщили УНИАН в Центре Разумкова, об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного социологической службой центра с 12 по 16 апреля.

Относительное большинство граждан (37,4%) с большей симпатией относятся к политическим партиям, оппозиционным к власти, 24% больше симпатизируют политическим силам, поддерживающим власть, 8,0% – к тем партиям, которые не поддерживают власть, но и не находятся в оппозиции, для 13,1% оппозиционность или неоппозиционность партий не имеет значения, а 14,6% вообще никого не поддерживают.

Симпатии к оппозиционным партиям выражают большинство населения западного и центрального регионов, к провластным партиям – относительное большинство населения южного и восточного регионов. При этом на юге и востоке более высокой по сравнению с западом и центром страны является доля тех, кто не поддерживает никаких политических сил.

По теме: Кого украинцы считают лидером оппозиции (опрос)

36,3% респондентов считают, что в нынешнем созыве Верховной Рады, по сравнению с предыдущим, эффективность деятельности оппозиции не изменилась. 31,4% придерживаются мнения, что эффективность оппозиции выросла, а 16,6% – что, напротив, она снизилась.

Рост эффективности деятельности оппозиции отмечают относительное большинство жителей западного региона. Относительное большинство жителей юга и востока указывают, что эффективность ее деятельности не изменилась, а в центральном регионе доля тех, кто считает, что эффективность выросла, и тех, кто считает, что она не изменилась, является равным.

В случае проведения выборов в Верховную Раду Украины в ближайшее время за Партию регионов готовые проголосовать 22,1% всех опрошенных, за ВО «Батькивщина» – 18,4%, за «УДАР» – 15,5%, за ВО«Свобода» – 9,3%, за КПУ – 6,9%.

По сравнению с началом марта 2013 года на статистически значимом уровне выросла доля тех, кто намерен проголосовать за ВО «Батькивщина», «УДАР» и за КПУ.

Электоральная поддержка других политических сил не изменилась.

В западном регионе три оппозиционных партии – ВО «Батькивщина», ВО «Свобода», «УДАР» – возглавляют электоральный рейтинг, имея приблизительно одинаковую поддержку. В центральном регионе наибольшую электоральную поддержку имеет ВО «Батькивщина», а на юге и востоке Украины – Партия регионов.

Все было опрошено 2 тысячи 10 респондентов. Опрос осуществлялся в 132 населенных пунктах. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.