Кого украинцы считают лидером оппозиции (опрос)

Как сообщили УНИАН в Центре Разумкова, об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного социологической службой центра с 12 по 16 апреля.

Председателя фракции «Батькивщина» Арсения Яценюка считают лидером оппозиции 22,9% респондентов, лидера партии «УДАР» Виталия Кличко - 8,9%, лидера ВО «Свобода» Олега Тягнибока - 7,7%, лидера КПУ Петра Симоненко - 2,3%, народного депутата Анатолия Гриценко - 1,6%, экс-министра внутренних дел Юрия Луценко - 0,9%.

Ю.Тимошенко в качестве лидера оппозиции чаще других политиков называют жители запада, центра и юга страны, а на востоке – в равной мере Ю.Тимошенко и А.Яценюка.

Все было опрошено 2 тысячи 10 респондентов. Опрос осуществлялся в 132 населенных пунктах. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.