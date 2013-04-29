Львовская прокуратура проверяет запрет советской и коммунистической символики

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Львовской области.

Как отмечается в сообщении, на сессии 26 апреля Львовский областной совет принял решение о чествовании памяти украинцев, павших в годы Второй мировой войны, в котором обращается к органам государственной власти и органам местного самоуправления, предприятиям, учреждениям, общественным организациям, правоохранительным и силовым структурам области о недопустимости использования 8 и 9 мая, во время Дней памяти жертв Второй мировой войны, советско-коммунистической или нацистской символики.

В решении предусмотрена рекомендация органам государственной власти, органам местного самоуправления, предприятиям, учреждениям, организациям Львовской области принять собственные решения о вывешивании в Дни памяти жертв Второй мировой войны 8 и 9 мая Государственного флага Украины с траурной лентой, а также рекомендуется органам местного самоуправления обратиться в суд относительно запрета на проведение 8 и 9 мая массовых мероприятий и возможных провокаций с использованием красных флагов.

Кроме этого, депутаты Львовского городского совета на сессии 25 апреля приняли постановление, которым запретили использование 8-9 мая символики СССР, коммунистической и нацистской символики на территории Львова.

„На данное время отмеченные решения, с учетом требований ст. 59 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине» не вступили в силу. В то же время, после должного их оформления, подписания и обнародования прокуратура Львовской области даст оценку законности указанных решений, путем обращения в суд об их отмене и признании действия органов местного самоуправления противоправными во время принятия таковых”, - отмечается в сообщении прокуратуры Львовской области.