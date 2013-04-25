И.о. мэра Черкасс обязал себя следить, чтобы Одарич не заходил в кабинет

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня, 25 апреля, после обеда на входе в здание Черкасской мэрии вывесили распоряжение В.Горкуна, в соответствии с которым С.Одаричу запрещено пользоваться двумя служебными кабинетами №204 и №205 (кабинетом городского головы и помещением приемной - УНИАН).

Кроме того, согласно распоряжению, С.Одаричу также запрещено пользоваться оргтехникой и имуществом исполнительных органов Черкасского горсовета.

Как отмечается в документе, причиной такого запрета является досрочное прекращение полномочий городского головы. Контроль за выполнением этого распоряжения В.Горкун возложил на самого себя.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля Черкасский городской совет проголосовал за отставку мэра Черкасс Сергея Одарича, однако решение признано не принятым. Для принятия решения об отставке мэра за него должны были проголосовать 2/3 состава совета. Во время поименного голосования за отставку С.Одарича проголосовали 40 депутатов. В настоящее время продолжаются споры, можно ли считать, что данное решение набрало 2/3 голосов, поскольку в Черкасском горсовете 60 депутатов и городской голова.

С.Одарич считает, что решение о его отставке не принято, однако в тот же день сдал печать Черкасского горсовета и исполкома в канцелярию, откуда ее забрал секретарь горсовета Виктор Горкун, который начал исполнять обязанности городского головы.

Сегодня, 25 апреля, С.Одарич написал на своей странице в Facebook, что доступ в его рабочий кабинет утром заблокирован частной охранной фирмой, которая отказалась назваться.