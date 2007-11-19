Харьковский депутат наткнулся на Берлинскую стену

Депутат Харьковского облсовета Виталий САМУСЕВ, за лишение депутатского мандата которого 17 ноября проголосовали делегаты совместной областной и городской партконференции Партии регионов, считает это решение незаконным.

Как передает корреспонденту УНИАН, об этом заявил В.САМУСЕВ на пресс-конференции в пресс-центре «Майдан Свободы», комментируя решение партконференции.

По словам В.САМУСЕВА, с самого начала конфликта - его несогласия с принципами руководства областного совета и в частности его председателя Василия САЛЫГИНА - и по сей день, когда уже принято решение о снятии В.САМУСЕВА с должности руководителя фракции Партии регионов, о его исключении из рядов ПР и лишении депутатского мандата, он ни разу не услышал аргументированной критики или претензий в свой адрес.

Попытку исключить его из депутатского корпуса, по его мнению, следует рассматривать не как отдельный факт из биографии одного В.САМУСЕВА, а понимать шире - как процесс «подавления демократии не в Харьковской области даже, а во всей Украине системой выборов по партийным спискам». В.САМУСЕВ отметил, что этот пример четко иллюстрирует, как выражение точки зрения человеком «карается очень быстро и очень интересно», а что касается решения о лишении его депутатского мандата сказал: «Я считаю, что это незаконно».

Свою позицию, сказал В.САМУСЕВ, он выразил В.САЛЫГИНУ в открытом письме о том, «что происходит в Харьковской области - в нашем удельном княжестве, феодальном государстве, как я ее (Харьковскую область – УНИАН) называю, под руководством вот этих случайно избранных партийных чиновников», где «как сказал феодал, так и будет».

То, что он «наткнулся не то, что на непонимание, а на такую Берлинскую, железобетонную стену», сказал В.САМУСЕВ, заставляло его подумать о путях защиты всех на всеукраинском уровне «от того беззакония, которое происходит в Харьковской области».

«Когда партия не учитывает мнение одного из ее членов, это уже не партия, а диктатура, чистая конкретная диктатура, которая сейчас зарождается в Харьковской области», - заявил В.САМУСЕВ. Этим самым он обосновал свое решение начать борьбу против таких явлений, призвав харьковчан объединиться для общей борьбы. В.САМУСЕВ сообщил, что решил начать процесс создания общественной организации с рабочим названием «Харьковщина без коррупции» или «Харьковщина без Салыгина».