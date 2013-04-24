СБУ: Иван Ургант вреда украинскому суверенитету не причинил

Заместитель главы Службы безопасности Украины Владимир Породько считает, что высказывания известного российского телеведущего Ивана Урганта об украинцах не столь категоричны, чтобы запрещать ему въезд в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам, отвечая на вопрос, возможны ли какие-то санкции со стороны СБУ в отношении И.Урганта и комментируя соответствующую инициативу ряда народных депутатов Украины.

"Служба безопасности имеет право принять решение о запрете въезда в случае, когда действия лица причиняют вред основам национальной безопасности, то есть суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности, конституционному строю. В данном случае я считаю, что это было неуважение к нашему народу", - сказал В.Породько.

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При этом он добавил: "В данном случае, я считаю, сложно оценить эти действия как нарушение нашего суверенитета".

Как сообщал УНИАН, И.Ургант в эфире кулинарной телепрограммы «Смак» во время приготовления блюда сказал: «Я порубил зелень, как красный комиссар жителей украинского села». Кинодраматург и актер Александр Адабашьян, который также принимал участие в съемках передачи, подыграл И.Урганту, сказав, что «отряхивает останки жителей с ножа».

Впоследствии И.Ургант в своем Twitter извинился за свое высказывание.

«Я прошу прощения у всех жителей Украины, которых затронул мой неуместный комментарий в последнем выпуске программы «Смак», - написал И.Ургант. Кроме того, он пошутил, что в качестве самонаказания обязался готовить в этой передаче только борщ, вареники, галушки по 2018-й год включительно. «А всех родившихся у меня с этого момента детей, независимо от пола, называть Богдан», - написал он.

Министерство иностранных дел Украины выразило возмущение высказываниями И.Урганта в эфире российского «Первого канала». В МИД считают, что «подобные шутки» резко диссонируют с высоким уровнем стратегического партнерства между Украиной и Россией и атмосферой дружбы и взаимопонимания между нашими народами.

18 апреля И.Ургант принес публичные извинения в эфире российского «Первого канала» за свое высказывание об украинцах в программе «Смак».