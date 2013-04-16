МИД возмутился «шутками» российского телеведущего об украинцах

Министерство иностранных дел Украины возмущено некорректными высказываниями телеведущего Ивана Урганта в эфире российского «Первого канала», которые резко диссонируют с высоким уровнем стратегического партнерства между Украиной и Российской Федерацией и атмосферой дружбы и взаимопонимания между нашими народами.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии Департамента информационной политики МИД Украины.

Во внешнеполитическом ведомстве отмечают, что в истории двух народов было довольно много трагических страниц, спекулировать на которых – недопустимо. В современном цивилизованном мире подобные шутки считаются плохим тоном и проявлением неуважения к памяти миллионов жертв тоталитарного режима, подчеркнули в МИД.

«Попытки быть острым и остроумным юмористом не дают права известному шоумену опускаться до уровня шуток, в основе которых лежит человеческое горе, кровопролитие и смерть. Это – по меньшей мере, недостойно и не по-человечески», - отмечается в комментарии.

В МИД убеждены, что подобные высказывания унижают самого И.Урганта, который, к тому же, является частым гостем украинского телеэфира, и уже получили крайне негативную оценку украинского и российского общества.

Министерство иностранных дел довело свою обеспокоенность до российской стороны, и требует от «Первого канала» дать надлежащую оценку этому инциденту.

Как сообщали СМИ, И.Ургант в эфире кулинарной телепрограммы «Смак» во время приготовления блюда сказал: "Я изрубил зелень, как красный комиссар жителей украинского села". Кинодраматург и актер Александр Адабашьян, который также принимал участие в съемках передачи, подыграл И.Урганту, отметив, что "стряхивает останки жителей с ножа".

Впоследствии И.Ургант извинился за свою неудачную шутку.

"Я прошу прощения у всех жителей Украины, которых зацепил мой неуместный комментарий в последнем выпуске программы «Смак», - написал И.Ургант в своем Twitter.

Кроме того, он пошутил, что в качестве самонаказания обязался готовить в этой передаче только борщ, вареники, галушки по 2018-й год включительно. "А всех рожденных у меня с этого момента детей, независимо от пола, называть Богдан», - добавил он.