Ложкин выкупил долю Порошенко в нескольких медиаактивах

Одна из крупнейших медиакомпаний Украины UMH group, принадлежащая Борису Ложкину, приняла решение о выкупе долей партнера в совместных проектах «Наше радио» и КП Медиа.

Об этом говорится в пресс-релизе UMH group, переданном УНИАН.

Решение о консолидации принято в рамках имеющихся опционных договоренностей. После реализации опциона UMH group станет единственным владельцем проектов «Корреспондент», Korrespondent.net, «Наше радио» и холдинге порталов «United Online Ventures».

Новая структура собственности, отмечается в релизе, позволит UMH group провести существенную реструктуризацию и консолидацию активов, оптимизировать управленческие процессы с целью возможного выхода на IPO или взаимодействия с частными инвесторами.

Президент UMH group Б.Ложкин отметил, что "полностью удовлетворен" итогами партнерства с Петром Порошенко в этих проектах: и позициями, которые удалось занять на рынке, и коммерческими результатами.

В свою очередь П.Порошенко отметил, что «сегодня UMH group является уникальной медиа-структурой, не имеющей аналогов на постсоветском пространстве, как по структуре, так и по разнообразию активов".

П.Порошенко также отметил профессионализм команды журналистского коллектива "Корреспондента" во главе с Виталием Сычем, Юлией МакГаффи и Валентином Резниченко и пожелал творческому коллективу "дальнейшего увеличения аудитории, а UMH group успешности в развитии".

Справка УНИАН. UMH group является динамичной мультимедийной группой, работающей в Восточной Европе. В Украине управляет портфелем из более 50 брендов с лидирующими позициями на рынках Интернета, радио и прессы. В России входит в десятку крупнейших игроков издательского рынка.

С мая 2008 года GDR компании котируются на Франкфуртской фондовой бирже. В 42 офисах компании в России и Украине работает около 4 тыc. сотрудников.

В портфель компании входят такие бренды как: Forbes, Vogue, Корреспондент, Фокус, Теленеделя, i.ua, bigmir.net, football.ua, Ретро FM, Наше радио, Europa Plus, Авторадио, Аргументы и Факты, Комсомольская правда и другие.