Львовская милиция на майские праздники будет охранять Бандеру и советских воинов

17:18, 23 апреля 2013
Политика
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В канун майских праздников милиция Львовской области возьмет под охрану все памятники, которые могут стать предметом посягательств со стороны вандалов.

Милиция обещает усилить охрану

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник ГУ МВД Украины во Львовской области генерал-майор милиции Александр Рудяк.

Будем “охранять все памятники – Бандере, Шухевичу, советским воинам”, - отметил он.

По словам А.Рудяка, для этого будут задействованы 152 работника милиции, а также необходимое количество автотранспорта.

В то же время он отметил, что на данное время ни политические партии, ни общественные организации не заявляли о своем желании помогать в этом милиции.

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Также руководитель милиции Львовской области рассказал, что работники милиции пока не приблизились к раскрытию фактов вандализма относительно памятников проводникам ОУН-УПА, которые произошли в Львовской области на протяжении марта-апреля этого года.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 6 марта в селе Воля-Задеревацкая в Стрыйском районе Львовской области была повреждена мемориальная табличка и памятник проводнику ОУН Степану Бандере, а в ночь на 7 марта – барельеф Романову Шухевичу в Белогорще возле Львова.

В ночь на 7 апреля в селе Великоселки Каменка-Бугского района вандалы разрушили памятник С.Бандере, в селе Гордыни Самборского района был разрушен памятник Евгению Коновальцу и С.Бандере. Также в городе Моршин неизвестные разбили «Стелу Героев» с барельефами героев УПА Романа Шухевича, Е.Коновальца и С.Бандеры.

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