Львовская милиция на майские праздники будет охранять Бандеру и советских воинов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник ГУ МВД Украины во Львовской области генерал-майор милиции Александр Рудяк.

Будем “охранять все памятники – Бандере, Шухевичу, советским воинам”, - отметил он.

По словам А.Рудяка, для этого будут задействованы 152 работника милиции, а также необходимое количество автотранспорта.

В то же время он отметил, что на данное время ни политические партии, ни общественные организации не заявляли о своем желании помогать в этом милиции.

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Также руководитель милиции Львовской области рассказал, что работники милиции пока не приблизились к раскрытию фактов вандализма относительно памятников проводникам ОУН-УПА, которые произошли в Львовской области на протяжении марта-апреля этого года.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 6 марта в селе Воля-Задеревацкая в Стрыйском районе Львовской области была повреждена мемориальная табличка и памятник проводнику ОУН Степану Бандере, а в ночь на 7 марта – барельеф Романову Шухевичу в Белогорще возле Львова.

В ночь на 7 апреля в селе Великоселки Каменка-Бугского района вандалы разрушили памятник С.Бандере, в селе Гордыни Самборского района был разрушен памятник Евгению Коновальцу и С.Бандере. Также в городе Моршин неизвестные разбили «Стелу Героев» с барельефами героев УПА Романа Шухевича, Е.Коновальца и С.Бандеры.