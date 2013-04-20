Посольство Чехии в США просит не путать чехов с чеченцами
16:35, 20 апреля 2013Политика
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Посол Чехии в США обнаружил в соцсетях неудачные и неверные толкования.
Об этом сообщает РИА Новости.
"По мере того, как появляется все больше информации по поводу происхождения предполагаемых злоумышленников, я обеспокоен обнаружением в соцсетях неудачного и неверного толкования в этом отношении. Чешская Республика и Чечня абсолютно разные вещи. Чешская Республика - страна в Центральной Европе, Чечня - часть Российской Федерации", - отметил посол.
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