Киевляне назвали самый уродливый дом столицы (фото)

Архитектор, президент «Клубу естетичної непокори» Лариса СКОРИК назвала победителя в конкурсе на «Самый уродливый архитектурный объект года». Им стал дом по ул. Грушевского 9,А в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции Л.СКОРИК сообщила, что Украинским обществом охраны памятников истории и культуры, совместно с «Клубом естетичної непокори» был проведен опрос жителей Киева, по результатам которого и был определен архитектурный объект, возведение которого нанесло наибольший вред облику города в этом году.

По ее мнению, этот дом «может стать предтечей того, что может произойти на киевских склонах Днепра в будущем».

В свою очередь, заместитель председателя Украинского общества охраны памятников истории и культуры Николай ПАРХОМЕНКО отметил, что необходимо предотвратить неконтролируемую застройку прибрежной части Киева, которая наносит непоправимый урон историко-архитектурным памятникам и паркам города. «Скоро Киев может перестать быть самой зеленой столицей Европы, а мы не сможем больше любоваться правобережными склонами Днепра и возвышающимися над ними куполами», - сказал Н.ПАРХОМЕНКО. Он также сообщил, что уже существует план строительства дома, подобного расположенному на ул. Грушевского 9,А по ул. Январского восстания, 11.

Говоря о других претендентах конкурса на «Самый уродливый архитектурный объект года», Л.СКОРИК отметила строительство дома на Почтовой площади. «Против этого проекта выступала не только общественность, но и профессионалы, однако его строительство все же было начато», - подчеркнула архитектор.

В этой связи Н.ПАРХОМЕНКО высказал мнение о необходимости создания в Киеве органа, «за которым было бы последнее слово по тому или иному архитектурному проекту. Так, как сейчас решения принимаются Главкиевархитектурой, которая, зачастую, лоббирует чьи-то бизнес-интересы».

Справка УНИАН. Проект строительства жилищного комплекса на ул. Грушевского 9, А, утвержденный Главкиевархитектурой в 2003 году, предусматривал строительство одного дома высотой 15 этажей (центральной секции) и 9 этажей (боковых).

После этого заказчик дважды подавал проект на коррекцию в Главкиевархитектуру для повышения этажности и строительства второй очереди комплекса на прилегающей площадке.

Не получив позитивного заключения Киевгосэкспертизы, заказчик продолжил строительство, и на сегодня построена центральная секция высотой в 22 этажа и боковые - в 11 этажей.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выступил за снос этого здания: "Это архитектурное творение, которое надо снять до нуля, чтобы киевляне спокойно жили".

Известные архитекторы и общественные организации не раз обращались к руководству страны с просьбой разобраться с нарушениями законодательства при застройке исторического центра Киева.

В июле 2005 г. стало известно, что прокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного предоставления земельного участка для строительства дома в Киеве на ул. Грушевского 9, А.

В августе 2005 г. Управление государственного архитектурно-строительного контроля Киевской городской государственной администрации обязало заказчика строительства снести лишние этажи в жилом комплексе на ул.Грушевского 9, А.

11 октября 2005 г. Киевсовет обязал ООО «Инвест» уменьшить этажность дома по ул. Грушевского 9, А.

12 мая 2006 года Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что планирует начать новое судебное разбирательство в отношении строительства жилого дома на ул. Грушевского 9, А. Мэр Киева также отметил, что городские власти планируют ограничить высотность строящихся в историческом центре города зданий.