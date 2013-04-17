Политологи считают крайне низкой вероятность отставки Азарова

«Оппозиция много говорит о смене правительства, но давайте смотреть правде в глаза. В свое время, когда обсуждалась политическая реформа, я предложил изменения в Конституцию, согласно которым вопрос отставки правительства совмещается с предложением инициаторов отставки своей кандидатуры премьера и министров. Такая модель существует в Германии. Тогда бы нынешней проблемы не существовало. Если у оппозиции нет более достойных людей, то тогда и не предлагайте кого-то увольнять», - рассказывает политолог директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, передает РБК-Украина.

Согласен с коллегой глава правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

«Выдвигать кандидата на должность премьера может только Президент. Оппозиция это понимает, поэтому главная цель в их резолюциях недоверия правительству – не замена Кабмина своими людьми. Им важно усилить политическую нестабильность и создать управленческий хаос. Ни о каком своем правительстве они сегодня даже и мечтать не могут. Разве, что более приземленный вариант, когда оппозиционеру отдадут позицию, которую они более всего критикуют. Пусть покажут, что они могут лучше. Например, рассказывают, что не такая пенсионная реформа, пусть на посту главы Пенсионного фонда или министра соцполитики реформируют ее правильно», - утверждает политолог.

В связи с этим, по его оценкам, вероятность принятия резолюции недоверия правительству Азарова крайне низкая.

«Никаких других вариантов нет, сценарий, когда Янукович назначит человека из оппозиции премьером – на грани фантастики. Конечно, ни Яценюк, ни Тягнибок не откажутся от такой должности. Кличко больше думает о президентстве. Но это высокие мечты, мечтать можно о многом. Поэтому я не верю, что сейчас будет принята резолюция недоверия правительству. Вероятность этого 1-2%», - сказал Фесенко.