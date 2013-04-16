Свободовцу «было очень смешно» на допросе в милиции

Сегодня, 16 апреля, член Печерской районной организации Всеукраинского объединения "Свобода" и помощник народного депутата Украины Андрея Ильенко Александр Солонько был силой доставлен в милицию, где его допрашивали о событиях 2 апреля 2013 года возле Верховной Рады Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской организации ВО «Свобода», с самого утра к свободовцу в общежитие пришли работники милиции и сообщили, что он должен поехать с ними. Об этом националист успел рассказать руководителю Печерской районной организации ВО "Свобода" Сергею Колишуко. По словам националиста, за ним приехал лично заместитель начальника уголовного розыска Печерского района. Он вместе с другими милиционерами доставили А.Солонько в районный участок, где взяли объяснения о событиях 2 апреля 2013 года возле Верховной Рады Украины (УНИАН: 2 апреля 2013 года в столице возле Верховной Рады состоялся митинг представителей оппозиции с требованием назначить выборы городского головы Киева и депутатов столичного городского совета.)

«Мне сразу сказали, что видели меня на оперативном видео и что «врать нет смысла». Это было очень смешно, учитывая то, что меня на этой акции вообще не было», – рассказал А.Солонько.

Парню показали фотографии людей, которые якобы были на акции возле ВР, с требованием назвать их. После длительного допроса националиста отпустили.

В «Свободе» отметили, что ранее по этому делу так же вызывали на допросы и многих других свободовцев.