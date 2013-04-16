Левко Лукьяненко ушел в отставку

Председатель Украинской республиканской партии, 84-летний диссидент Левко Лукьяненко принял решение уйти в отставку.

Об этом сегодня сообщает«Коммерсантъ Украина»

«На заседании руководящего органа - центрального совета - я сложил с себя полномочия главы партии, поскольку считаю, что я уже не в том возрасте, чтобы возглавлять партию и продолжать развивать ее", - заявил Л.Лукьяненко. По его словам, он остается в статусе почетного председателя УРП, а главой партии до проведения съезда был избран глава общественной организации "Общественная лига Украина - НАТО" Сергей Джердж.

Украинская республиканская партия зарегистрирована Министерством юстиции в декабре 2006 года под №139. Первый председатель – Л.Лукьяненко. Партия никогда не принимала участия в парламентских выборах. За время своей деятельности лидеры УРП неоднократно выступали инициаторами объединения правых политических сил, но довести задуманное до конца им пока не удавалось.

Говоря о передаче поста главы партии своему заместителю, господин Л.Лукьяненко назвал и другие причины своего решения - в частности, конфликт между руководителями парторганизаций. «В мае 2012 года в УРП произошли некоторые конфликты из-за недовольства действиями руководства киевской городской ячейки партии, и они также привели к тому, что я был вынужден передать полномочия председателя партии Сергею Джерджу", - рассказал Л.Лукьяненко. Относительно дальнейшего развития партии он отметил, что в ней существуют сейчас две различные позиции - "консервативная и позиция сторонников обновления партии". "Переход власти в партии происходит небезболезненно, это можно трактовать как раскол, но я считаю это естественным процессом, - заверил Л.Лукьяненко. - Кроме того, в разжигании конфликта в УРП заинтересована нынешняя власть, их агентура поработала и среди наших партийцев".

По информации газеты, вместе с Л.Лукьяненко партию покинул бывший заместитель главы Службы безопасности Украины генерал-лейтенант Александр Скипальский. "Мы не знаем, откуда у вас такая информация, заявления господина Скипальского относительно выхода из УРП не было, - заявил С.Джердж. - В партии все нормально, мы готовимся к процессу создания единого идеологического оппозиционного объединения".

По словам С.Джерджа, в УРП начали работу по созданию "оппозиционно-патриотического объединения", и именно с этим связана смена руководства. "Левко Лукьяненко предложил сложить с себя полномочия, и на период объединительных процессов функции главы УРП буду выполнять я", - заявил С.Джердж. По его словам, УРП предложила Народному руху, Украинской народной партии, Конгрессу украинских националистов и украинской платформе "Собор" объединиться в "единую мощную правоцентристскую оппозиционную партию". Следует отметить, что с аналогичным предложением к правым в марте обратился бывший глава политсовета партии "Наша Украина" Сергей Бондарчук. В УРП заверили, что с С.Бондарчуком переговоров не ведут.