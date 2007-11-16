Луценко сослался на Камасутру: безвыходных позиций не бывает

Лидер НУ-НС Юрий Луценко в интервью Коммерсант-Украина признал, что в вопросе создания коалиции НУ-НС с БЮТ существует около полутора десятков спорных тем! «Все дискуссии надо проводить в рабочем порядке. Единственный орган, который уполномочен принимать решения по армии,– Совбез. Блокам надо эту тему обсудить, принять решение, вынести на рассмотрение СНБО, а главнокомандующий пусть его реализовывает. Я уверен в том, что в этом вопросе мы найдем компромисс. Очевидно, что призыв будет отменен в 2009 году. На самом деле есть полтора десятка вопросов, по которым нам еще придется поискать общее мнение», - заявил Луценко.

В ответ на замечание, что эти вопросы могут разрушить коалицию, Луценко заметил: «Теоретически возможно все. Как говорит великая Камасутра, безвыходных позиций не бывает. Но мы прошли досрочные выборы, люди говорили нам: "Мы вам поверим, но в последний раз". И здесь речь идет не об "оранжевых", а вообще о политиках. Мы должны найти в себе силы создать эту коалицию и действовать в ней максимально эффективно и обходить те вещи, где мы не можем найти компромисса. Такие вопросы, безусловно, будут, но их нужно отложить на потом».