У Кличко считают, что решение ВАСУ «развязало Януковичу руки»

Признание судом выездного заседания «регионалов» и коммунистов правомочным означает, что Президенту создали предпосылки для подписания тех документов, которые были приняты с нарушением закона и Конституции, заявляют в партии "УДАР".

"Высший административный суд взял на себя роль учреждения, которое пытается легитимизовать политические авантюры. Власть продолжает продавливать свою политику через суды, отнимать в судах мандаты у оппозиционных депутатов, освящать незаконные заседания и решения провластных депутатов", - подчеркнул заместитель председателя "УДАРа" Виталий Ковальчук, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

В "УДАРе" еще раз отмечают, что, подписывая и легитимизуя подобные документы, и судьи, и спикер, и Президент должны понимать, что им придется за это отвечать.

Как сообщал УНИАН, Высший административный суд Украины признал законным выездное заседание парламента, которое проходило за пределами сессионного зала Верховной Рады 4 апреля.

«Коллегия судей пришла к заключению, что проведение 4 апреля 2013 года десятого пленарного заседания Рады по адресу: ул. Банковая, 6-8, при наличии присутствующих 244 народных депутатов Украины, соответствует требованиям законодательства Украины, что свидетельствует о том, что Верховная Рада Украины была правомочна реализовывать конституционно определенные полномочия, в частности принимать законы, которые могут быть поданы на подпись председателю Верховной Рады Украины и, в случае их подписания, в последующем поданы на подпись Президенту Украины в соответствии с требованиями законодательства Украины», - отметили в пресс-службе.

Справка УНИАН. 4 апреля депутаты из фракции Партии регионов и КПУ провели отдельно от оппозиции, которая блокировала трибуну Верховной Рады, пленарное заседание в здании на улице Банковой, где расположены парламентские комитеты.

Во время этого заседания парламентское большинство приняло около 20 законов.

Оппозиция требует переголосования в Верховной Раде всех решений, которые провластные депутаты приняли 4 апреля, назвав это заседание неконституционным.

Президент Украины Виктор Янукович заявил, что определится с подписанием законов, принятых 4 апреля, только после их юридической экспертизы.