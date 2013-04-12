Начальник колонии говорит, что Тимошенко в суд сегодня не повезут

Экс-премьер-министра Украины Юлию Тимошенко, находящуюся в стационаре ЦКБ “Укрзализницы” в Харькове, не будут этапировать на заседание Киевского районного суда Харькова по делу о ЕЭСУ, которое начнется сегодня в 16.00 в помещении Апелляционного суда Харьковской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил начальник Качановской колонии Игорь Колпащиков.

“На заседание суда доставлять ее не будем, потому что есть ее заявление о том, что она не будет принимать участия в заседании суда”, - сказал он.

На территорию больницы прибыли защитники Ю.Тимошенко - Сергей Власенко и Сергей Сас. До этого в больницу прибыли оппозиционные политики Александр Турчинов, Арсений Яценюк и Юрий Луценко. Они пытаются добиться встречи с Ю.Тимошенко.

По состоянию на 12.00 автозак на территорию медучреждения не заезжал.