Козырные номера в ГАИ сдали еще два больших чиновника

Сегодня в Департамент Государственной автомобильной инспекции МВД Украины сданы государственные номерные знаки №019 и №020, которые принадлежали транспортным средствам министра обороны Украины и начальника Генерального штаба – Главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

Об этом УНИАН сообщили в управлении пресс-службы Министерства обороны Украины.

Спецзнаки сданы в соответствии с Указом Президента Украины “Об отмене специальных номерных знаков для служебных транспортных средств”.

О сдаче государственных номерных знаков №019 и №020 был составлен соответствующий Акт приема-передачи, отметили в Минобороны.

Как сообщал УНИАН, 13 ноября Президент Украины В.ЮЩЕНКО подписал указ “Об отмене специальных номерных знаков для служебных транспортных средств”.

Этим указом Кабинету Министров Украины поручено принять в месячный срок меры по отмене специальных номерных знаков для служебных транспортных средств. Министерству внутренних дел Украины поручено обеспечить изъятие специальных номерных знаков для служебных транспортных средств, а также привести свои акты в соответствие с этим указом.