Освобождение Луценко связывают с успехом миссии Квасьневского-Кокса

«Политика маневров и блефа в отношениях Украины с ЕС и Россией больше неэффективна», -об этом заявил президент Института Горшенина Вадим Омельченко, слова которого приводит lb.ua.

«Новость о помиловании Луценко – это хорошая новость. Не только потому, что на свободу выйдет человек, вина которого сомнительна. Это говорит о том, что политика маневров и блефа в отношениях Украины с ЕС и Россией больше неэффективна, - сказал Вадим Омельченко. - В первую очередь, это заслуга и победа миссии Квасьневского-Кокса. Во вторую очередь, следует обратить внимание на то, что инициатива о помиловании Луценко появилась сразу после заявления Москвы о приостановлении переговоров о создании консорциума по ГТС и уже после того, как Россия формально отвергла предложение Украины по формату сотрудничества с Таможенным союзом. В свою очередь, Европа послала серьезный сигнал украинской власти о том, что для продолжения диалога нужны конкретные действия, и установила четкий дедлайн. Можно сказать, что Луценко обязан своим освобождением миссии Кокса-Квасьневского и Путину».

По словам президента Института Горшенина, ближайшее время покажет, насколько может быть последовательна украинская власть.

«Безусловно, трудно назвать действия украинской власти последовательными и представить себе, что решения о лишении мандата Власенко и помиловании Луценко принимались в одном и том же месте, - подчеркнул он. - Надеюсь, что к последовательности ее вынудит не столько логика и политическая прозорливость, сколько экономическая ситуация, которая по оценкам наших экспертов является очень сложной».

Как сообщал УНИАН, сегодня Президент Виктор Янукович подписал указ о помиловании шести осужденных, в том числе – бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко. Соответствующий указ №197/2013 опубликован на сайте Президента.Этим же указом глава государства помиловал бывшего министра охраны окружающей среды Георгия Филипчука. Согласно указу главы государства, Луценко освобожден от дальнейшего отбывания основного наказания, а Филипчук – от основного и дополнительных наказаний.

Ранее омбудсмен Валерия Лутковская направила обращение к Виктору Януковичу помиловать Юрия Луценко. После этого Янукович обратился к Комиссии при Президенте Украины по вопросам помилования с просьбой безотлагательно рассмотреть это обращение. Также о помиловании Луценко к Януковичу обратилась Наблюдательная миссия Европарламента в составе Пэта Кокса и Александра Квасьневского.