Луценко: На свободу вышел главный оптимист страны (дополненная, фото)

Как передает корреспондент УНИАН, он вышел вместе со своей женой и двумя сыновьями.

Экс-министр очень коротко пообщался с журналистами. В частности, поздоровавшись, Ю.Луценко сказал: “На свободу вышел главный оптимист страны”.

Отвечая на вопрос журналистов, чем он будет заниматься, Ю.Луценко сказал, что поедет домой “целовать жену и говорить те слова, которые нельзя было говорить под наблюдением видеокамер”.

Как сообщал УНИАН, Ю.Луценко был арестован в декабре 2010 года. Генпрокуратура обвинила его в превышении полномочий: Ю.Луценко инкриминировали незаконное принятие на работу в милицию своего личного водителя, предоставление ему государственной квартиры и начисление пенсии, а также излишне пышное празднование Дня милиции в пик экономического кризиса в 2009 году.

Печерский районный суд Киева 27 февраля 2012 года осудил Ю.Луценко к 4 годам заключения с конфискацией имущества. Апелляционный суд Киева признал приговор правомерным.

3 апреля Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел оставил без изменений приговор Ю.Луценко по делу о должностных преступлениях.

В то же время 7 апреля Президент Украины Виктор Янукович подписал указ о помиловании шести осужденных, в том числе бывшего министра внутренних дел Ю.Луценко, который отбывал четырехлетний срок в колонии.