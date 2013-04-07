Оппозиция требует переголосовать законы «выездной» Рады и назначить выборы мэра

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, в документе отмечается, что власти из-за страха потерять ее, «готовы на все, даже на антиконституционный переворот и установление диктатуры».

Также отмечается на том, что действующая власть «не прекращает издеваться над гражданами Украины, отказываясь, в частности, упразднить антинародную пенсионную реформу, которая повысила пенсионный возраст и уничтожила установленные Конституцией социальные гарантии».

«В том числе провластные депутаты любым способом пытаются не допустить отчета правительства Николая Азарова и блокируют рассмотрение постановления о недоверии Кабинету министров, на чем настаивают оппозиционные фракции», - говорится в резолюции.

Кроме того, в документе отмечается, что власти «ведут системное уничтожение местного самоуправления», поскольку почти год столица нашего государства, Киев, живет без законно избранного городского председателя.

«Попытка Партии регионов и коммунистов узурпировать власть, которую они осуществили 4 апреля 2013 года, имеет целью раскол Украины, уничтожение парламента и установление диктатуры», - отмечается в резолюции.

«Никакие неформальные собрания неустановленного количества депутатов вне сессионного зала Верховной Рады не имеют права объявлять себя пленарным заседаниям Верховной Рады и принимать законы от имени всего Украинского народа. Это прямое покушение на конституционный строй в государстве, за который его заказчикам и организаторам придется нести уголовную ответственность», - считают авторы документа.

В связи с этим участники Всеукраинского собрания депутатов местных советов и представители украинской общественности требуют:

1.Принять на заседаниях местных рад решение о непризнании и невыполнении на территории этих рад «законов", "постановлений" и других решений, принятых во время «попытки узурпации власти».

2. Внести в повестку дня Верховной Рады законопроекты, которые были "приняты" 4 апреля 2013 года, и рассмотреть их на легитимном пленарном заседании парламента согласно с регламентом.

3. Не допустить проведения референдума, который имеет целью продолжение президентских полномочий Виктора Януковича.

4. Немедленно назначить выборы Киевского городского председателя и Киевского городского совета на июня 2013 года.

5. Упразднить пенсионную реформу, как того требует большинство граждан Украины.

6. Отправить в отставку Правительство Николая Азарова, «которое привело к глубокому социально-экономическому кризису в Украине».

7. Объявить проведение всеукраинской акции протеста «Вставай, Украина!» в Киеве в День Европы, 18 мая 2013 года, с требованием провести досрочные президентские выборы после устранения от власти президента В.Януковича.

8.Освободить всех политических узников, в частности, Юлию Тимошенко.