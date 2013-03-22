Оппозиция зарегистрировала в ВР резолюцию о недоверии правительству

Лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк сообщил, что оппозиция зарегистрировала в Верховной Раде резолюцию о выражении недоверия Кабинету министров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Яценюк сообщил во время Часа вопросов к правительству.

А.Яценюк отметил, что у оппозиции нет вопросов к этому правительству, потому что “нужно спрашивать лишь тех, кто знает, что отвечать”.

“А эти - не знают, не умеют, не хотят”, - сказал он.

В то же время он подчеркнул, что у оппозиции есть одно сообщение для правительства.

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“Хорошее сообщение, что это правительство появится в парламентском зале ровно на следующей пленарной неделе. А плохое сообщение — они появятся потому, что оппозиция зарегистрировала резолюцию недоверия Кабинету министров Украины”, - сказал он.

Кроме того, он сказал, чтобы правительственные чиновники не огорчались, если их отправят в отставку.

“Мы вам назначим минимальную зарплату 1147 гривен и минимальную пенсию - 894. И ни в чем себе не отказывайте”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, А.Яценюк вчера, 21 марта, заявил, что оппозиция собрала 174 подписи народных депутатов за выражение недоверия правительству.