Янукович сегодня возглавит подготовку к годовщине освобождения

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, заседание состоится в Администрации Президента (ул. Банковая, 11).

В состав Организационного комитета, сопредседателями которого является премьер-министр Украины Николай Азаров и глава Администрации Президента Украины Сергей Лёвочкин, вошли руководители центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, руководители ряда всеукраинских общественных организаций ветеранов, народные депутаты.

К участию в заседании приглашены также представители ветеранской общественности.

Решение Президента о личном участии в этом представительском мероприятии вызвано, в частности, обещанием совместно посоветоваться относительно достойного празднования юбилея Победы, данным главой государства во время телевизионного проекта «Диалог со страной» ветеранам войны, которые находятся на лечении в Ривненском госпитале.

Аккредитация представителей СМИ проводится до 11.00 3 апреля по телефонам: 255-63-18, 255-64-50, 255-71-77.