Янукович сегодня возглавит подготовку к годовщине освобождения

05:25, 03 апреля 2013
Политика
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В среду, 3 апреля, в 14.30 с участием Президента Украины начнется заседание Оргкомитета по подготовке и празднованию 70-й годовщины освобождения Украины от фашистских захватчиков и 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Президент Украины Виктор Янукович выступает на 67-летии Победы 9 мая 2012 г.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, заседание состоится в Администрации Президента (ул. Банковая, 11).

В состав Организационного комитета, сопредседателями которого является премьер-министр Украины Николай Азаров и глава Администрации Президента Украины Сергей Лёвочкин, вошли руководители центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, руководители ряда всеукраинских общественных организаций ветеранов, народные депутаты.

К участию в заседании приглашены также представители ветеранской общественности.

Решение Президента о личном участии в этом представительском мероприятии вызвано, в частности, обещанием совместно посоветоваться относительно достойного празднования юбилея Победы, данным главой государства во время телевизионного проекта «Диалог со страной» ветеранам войны, которые находятся на лечении в Ривненском госпитале.

Аккредитация представителей СМИ проводится до 11.00 3 апреля по телефонам: 255-63-18, 255-64-50, 255-71-77.

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