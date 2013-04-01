Свобода требует завтра первым вопросом рассмотреть киевские выборы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер фракции ВО «Свобода» Олег Тягнибок заявил на заседании Согласительного совета председателей фракций и парламентских комитетов.

По его словам, недопустимо 4 апреля рассматривать постановление о назначении выборов в Киеве, как предлагается проектом повестки дня работы ВР на текущую неделю.

Этот вопрос парламент должен рассмотреть завтра первым, отметил О.Тягнибок.

Как сообщал УНИАН, 19 марта в Конституционный Суд Украины поступило представление 48 народных депутатов об официальном разъяснении положений части второй статьи 136, части третьей статьи 141 Конституции Украины, абзаца первого части второй статьи 14 Закона Украины «О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских голов», в котором говорится о том, что «очередные выборы депутатов, сельских, поселковых, городских голов проводятся одновременно на всей территории Украины, кроме случаев, установленных Конституцией и законами Украины».

19 марта лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов заявил, что фракция проголосует в первом чтении за постановление о назначении выборов в Киеве, а затем подождет решения Конституционного Суда по этому вопросу. По словам А.Ефремова, 48 членов фракции ПР обратились в Конституционный Суд по поводу сроков проведения выборов в Киеве.

21 марта Верховная Рада приняла за основу проект постановления “О назначении очередных выборов депутатов Киевского городского совета и Киевского городского головы”. Документом предусмотрено назначить очередные выборы депутатов Киевсовета и мэра столицы на 2 июня 2013 года.