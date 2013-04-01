Рыбак предлагает ВР взяться за выборы в Киеве и неприкосновенность

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак предлагает на текущей пленарной неделе рассмотреть проект изменений в Конституцию в части неприкосновенности народных депутатов и проект постановления о назначении даты выборов в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на Согласительном совете лидеров фракций и председателей парламентских комитетов.

Спикер отметил, что Верховная Рада должна утвердить эту повестку дня.

По его словам, также на этой неделе предлагается рассмотреть президентский законопроект “О внесении изменений в статью 98 Конституции Украины (относительно полномочий Счетной палаты)” и законопроекты, касающиеся неприкосновенности народных депутатов и отдельных должностных личностей.

В.Рыбак также отметил, что эти вопросы планируется рассмотреть в четверг, 4 апреля.

По его словам, среди рекомендуемых вопросов для рассмотрения этого недели также вопрос о назначении выборов городского головы столицы и Киевсовета.

“Если, конечно, этот вопрос будет должным образом подготовлен”, - добавил он.