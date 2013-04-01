Москаль хочет знать, кто санкционировал слежку за Яценюком

Народный депутат Геннадий Москаль обратился к министру внутренних дел Виталию Захарченко и генеральному прокурору Виктору Пшонке с просьбой сообщить, какому из подразделений УМВД в Черновицкой области принадлежат два автомобиля, осуществлявших наружное наблюдение за главой фракции "Батькивщина" Арсением Яценюком.

Кроме того, как говорится в переданном агентству УНИАН обращении Г, Москаля, он просит разъяснить, стоят ли эти автомобили на балансе автохозяйства УМВД в Черновицкой области, какие должности и звания имеют три работника, которых УМВД идентифицирует как своих сотрудников, в рамках какого оперативно-розыскного дела проводилось оперативное мероприятие "наружное наблюдение", когда и на кого это дело было заведено, его номер, кто инициатор внешнего наблюдения, а также кто утверждал задание на его проведение.

«По информации, которую мне сообщили сотрудники МВД, никакого задания на проведение 30 марта внешнего наблюдения не было, милиция следила за Арсением Яценюком, - заявляет Москаль. - Фамилии этих милиционеров мне уже передали по электронным средствам связи. Я прошу Генпрокуратуру проверить работу подразделений, занимающихся оперативно-розыскной деятельностью, в частности, наружным наблюдением, поскольку, по имеющейся у меня информации, это далеко не единственный случай незаконного использования спецподразделений в слежке и проведении других оперативных мер в отношении оппозиционных политиков. Заранее предупреждаю, что подписание различных документов задним числом будет расцениваться как должностное преступление. Если изложенные в моем обращении законные просьбы останутся без ответа или на них придут отписки, оставляю за собой право, предусмотренное законом о статусе народного депутата, обнародовать всю имеющуюся информацию в СМИ ».

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-службы ВО «Батькивщина», 30 марта в Черновцах А.Яценюк заметил, что за ним ведется наблюдение. Возвращаясь из записи программы на студии ТВА, А.Яценюк увидел два автомобиля, из которых вели за ним наружное наблюдение.

Он записал номер одного из автомобилей и позвонил Г.Москалю, чтобы проверить номер. Как выяснилось, этот номер не стоит на учете. Вместе с группой народных депутатов один автомобиль удалось остановить, второй автомобиль уехал. А.Яценюк вызвал милицию и сделал заявление о совершении уголовного преступления. После приезда милиции лица, находившиеся в машине, вышли. У них обнаружили средства скрытой связи в рабочем режиме. В салоне правоохранители обнаружили фотоаппаратуру и средства стационарной и переносной связи с инвентарными номерами государственного учреждения. Все записи на фотоаппаратуру были уничтожены до приезда милиции. В багажнике автомобиля сотрудники милиции обнаружили три комплекта номерных знаков не из Черновицкого региона, отметили в пресс-службе «Батькивщины».

Одновременно в милиции Черновицкой области заявили, что задержанные в Черновцах на служебном транспорте милиционеры не вели наблюдение за А.Яценюком.

По информации ОСО ГУ МВД Украины в Черновицкой области, следственно-оперативная группа установила, что в Черновцах проводились мероприятия сотрудниками милиции на служебном транспортном средстве, однако «эти мероприятия не были связаны с деятельностью народных депутатов». Установлено, что милиционеров в служебном автотранспорте заблокировали неизвестные на двух легковушках. После этого эти лица вызвали Яценюка и Москаля. Депутаты осмотрели служебный автомобиль, в том числе багажное отделение. Также народные депутаты провели личный обыск работников милиции.

По данным обстоятельствам собраны материалы, которые зарегистрированы в журнале единого учета Шевченковского райотдела милиции. По факту незаконного вмешательства в деятельность правоохранительных органов начато уголовное производство, введенное в Единый реестр досудебных расследований по ст. 343 ч. 1 Уголовного кодекса Украины (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа).