Черновицкая милиция обвинила Яценюка во вмешательстве в деятельность правоохранителей

Как сообщили УНИАН в Секторе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Черновицкой области, 30 марта на спецлинию 102 от А.Яценюка поступило сообщение о том, что во время встречи с избирателями в Черновцах за ним осуществлялось наружное наблюдение.

Заявление А.Яценюка зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событий Шевченковского райотдела ГУ МВД Украины в Черновицкой области. По результатам его рассмотрения будет принято решение согласно действующему законодательству.

На место вызова сразу прибыла следственно-оперативная группа Шевченковского райотдела, которой было установлено, что, действительно, в Черновцах проводились мероприятия работниками УМВД в Черновицкой области на служебном автомобиле.

В милиции заявляют, что «эти мероприятия не были связаны с деятельностью народных депутатов».

Кроме того, установлено, что работников милиции в служебном автотранспорте заблокировали неизвестные лица на двух легковых автомобилях «Шкода» и «Тойота». После этого эти лица вызвали народных депутатов А.Яценюка и Геннадия Москаля. Депутаты осмотрели служебный автомобиль, в том числе багажное отделение. Также народные депутаты провели личный обыск работников милиции.

По данным обстоятельствам собраны материалы, которые зарегистрированы в журнале единого учета Шевченковского райотдела. По факту незаконного вмешательства в деятельность правоохранительных органов начато уголовное производство, внесенное в Единый реестр досудебных расследований по ст. 343 ч. 1 Уголовного кодекса Украины (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа). Следствие продолжается.

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-службы ВО «Батькивщина», 30 марта в Черновцах А.Яценюк заметил, что за ним ведется наблюдение. Возвращаясь с записи программы на студии ТВА, А.Яценюк увидел два автомобиля, из которых вели за ним наружное наблюдение.

Он записал номер одного из автомобилей и позвонил Г.Москалю, чтобы проверить номер. Как выяснилось, этот номер не состоит на учете. Вместе с группой народных депутатов один автомобиль удалось остановить, второй автомобиль уехал. А.Яценюк вызвал милицию и сделал заявление о совершении уголовного преступления. После приезда милиции лица, находившиеся в машине, вышли. У них обнаружили средства скрытой связи в рабочем режиме. В салоне правоохранители обнаружили фотоаппаратуру и стационарные и переносные средства связи с инвентарными номерами государственного учреждения. Все записи на фотоаппаратуру были уничтожены до приезда милиции. В багажнике автомобиля сотрудники милиции обнаружили три комплекта номерных знаков не из Черновицкого региона, отметили в пресс-службе «Батькивщины».