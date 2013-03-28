В Дрезденской галерее из 700 картин осталось 400

Дрезденская картинная галерея будет и впредь открыта для публики, несмотря на масштабный капитальный ремонт в отдельных ее залах. При этом, правда, чуть ли не вдвое сократится число выставленных картин. Сегодня в Галерее старых мастеров состоялось открытие новой временной экспозиции, которая в ее нынешнем виде останется без значительных изменений предположительно вплоть до 2018 года, сообщает Deutsche Welle.

До начала капитального ремонта в выставочных залах постоянно находились около 700 картин. Сейчас в 23 залах на трех этажах здания, построенного по проекту архитектора Готфрида Земпера в XIX веке, развешаны около 400 полотен. Всего во владении Дрезденской картинной галереи находятся 2500 работ, составляющих одно из крупнейших в мире собраний живописи XV-XVIII веков.

Останется в залах, один из самых известных шедевров коллекции – "Сикстинская мадонна", а "Динарий кесаря" Тициана будет выставлен в специальной витрине.

Знаменитые картины Ван Дейка, Вермеера, Корреджо, Веронезе, Гольбейна и Кранаха также представлены и во временной экспозиции. Часть полотен, убранных в запасники, будет восполнена картинами из музейных фондов, которые уже давно не видели света выставочных залов.

По кураторскому замыслу, новыми тематическими акцентами в Галерее старых мастеров станут портретная живопись эпохи Дюрера, алтарная живопись рубежа XV-XVI веков, натюрморты европейских художников XVII столетия и искусство эпохи Просвещения.

Расходы на капитальный ремонт в Дрезденской картинной галерее оцениваются в 40 миллионов евро. Ежегодно музей посещают более полумиллиона человек.