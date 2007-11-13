Шуфрич успокоил: опасности нет, но это - предварительная информация

Сера в сухогрузах, потерпевших бедствие в Керченском проливе, находится в закрытом состоянии. Об этом сегодня в Бердянске на совещании по вопросам ликвидации последствий стихии 10-11 ноября сообщил министр МЧС Нестор ШУФРИЧ.

Как передает корреспондент УНИАН, министр уточнил, что «сера закрыта железными крышками». При этом он отметил, что вначале была опасность, что крышки в результате аварии судов могли быть повреждены.

Вместе с тем, Н.ШУФРИЧ подчеркнул, что это - предварительная информация.

Кроме того, он отметил, что работа водолазов усложнена в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Как сообщалось, 11 ноября из-за шторма в Керченском проливе потерпели бедствие два десятка судов, шесть из них пошли на дно, в результате около 6,8 тысячи тонн серы и около 1,3 тысячи тонн мазута оказались в море.