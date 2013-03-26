Турчинов заявляет, что под предводительством Клюева «прессуют» трех нардепов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил председатель политсовета Объединенной оппозиции “Батькивщина” Александр Турчинов.

А.Турчинов отметил, что на прошлой неделе в Верховной Раде состоялась “наглядная демонстрация всей Украине, всему миру отсутствия большинства в парламенте” и добавил, что провластного большинства в парламенте на сегодняшний день не существует.

“В связи с этим, по прямому указанию Президента Януковича началась атака на депутатов оппозиции с целью запугивания, шантажа, подкупа для того, чтобы они вышли из Объединенной оппозиции, вышли из “Батькивщины”, - сказал А.Турчинов.

Кроме того, по его словам, “координирует эту работу секретарь Совета национальной безопасности и обороны Андрей Клюев”.

А.Турчинов отметил, что оппозиция хочет проинформировать международные представительства и посольства относительно “преступной деятельности власти”.

В то же время на уточняющий вопрос журналистов, какое именно давление оказывается на депутатов, он отметил, что это запугивание самих парламентариев, членов их семей, которые занимаются экономической деятельностью, попытки подкупа.

При этом А.Турчинов и лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк отказались называть фамилии этих депутатов, мотивируя это вопросом их безопасности.