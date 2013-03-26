Турчинов заявляет, что под предводительством Клюева «прессуют» трех нардепов
Фракция “Батькивщина” имеет три официальных заявления своих депутатов относительно их преследования, оказания давления, чтобы они вышли из фракции.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил председатель политсовета Объединенной оппозиции “Батькивщина” Александр Турчинов.
А.Турчинов отметил, что на прошлой неделе в Верховной Раде состоялась “наглядная демонстрация всей Украине, всему миру отсутствия большинства в парламенте” и добавил, что провластного большинства в парламенте на сегодняшний день не существует.
“В связи с этим, по прямому указанию Президента Януковича началась атака на депутатов оппозиции с целью запугивания, шантажа, подкупа для того, чтобы они вышли из Объединенной оппозиции, вышли из “Батькивщины”, - сказал А.Турчинов.
Кроме того, по его словам, “координирует эту работу секретарь Совета национальной безопасности и обороны Андрей Клюев”.
А.Турчинов отметил, что оппозиция хочет проинформировать международные представительства и посольства относительно “преступной деятельности власти”.
В то же время на уточняющий вопрос журналистов, какое именно давление оказывается на депутатов, он отметил, что это запугивание самих парламентариев, членов их семей, которые занимаются экономической деятельностью, попытки подкупа.
При этом А.Турчинов и лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк отказались называть фамилии этих депутатов, мотивируя это вопросом их безопасности.