СМИ: ПР хочет сформировать свое большинство в ключевых комитетах Рады

Об этом пишет газета «Коммерсантъ-Украина».

Как сообщает издание, проект постановления N2602 "О внесении изменений в постановление Верховной Рады "О комитетах Верховной Рады VII созыва" был подготовлен на закрытом заседании Регламентного комитета и внесен в парламент главой комитета Владимиром Макеенко (Партия регионов) на минувшей неделе.

Документ предусматривает увеличение представительства Партии регионов в нескольких комитетах. В частности, в Комитет по вопросам европейской интеграции предложено ввести Ивана Мирного, который вошел в парламент в марте вместо министра экономического развития и торговли Игоря Прасолова. Кроме того, позиции ПР в комитете должна усилить Инна Богословская. Согласно проекту постановления, она заменит Виктора Тихонова и станет заместителем главы комитета. После изменений ПР получит в этом комитете большинство: 8 из 16 членов и еще 1 — от Компартии.

"Эти ротации не для того, чтобы ввести в комитет двух великих евроинтеграторов, а чтобы усилить позиции ПР. Комитет по евроинтеграции в прошлом созыве был наиболее спокойным. Сегодня его работа очень политизирована, нездоровую атмосферу создают именно представители большинства", — заявила "Коммерсанту" первый заместитель главы комитета Ирина Геращенко.

Кроме того, проектом постановления предлагается перевести Михаила Опанащенко и Станислава Березкина из Комитета по вопросам экономической политики в Комитет по вопросам налоговой и таможенной политики. В результате, по подсчетам Регламентного комитета, из 28 членов комитета количество парламентариев от ПР составит 13, от КПУ — 1, от оппозиции — 9, внефракционных — 5.

Из Комитета по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией в Комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендуют перевести Владимира Малышева, после чего 9 из 17 членов комитета будут представителями Партии регионов.

В результате ротаций планируется увеличить количество депутатов от ПР в комитетах по вопросам здравоохранения, по вопросам экологической политики, по вопросам регламента. При этом существенно уменьшится представительство партии в Комитете по вопросам государственного строительства и местного самоуправления — с 8 до 5. В результате оппозиция составит здесь большинство.

В Партии регионов подчеркивают, что ротации связаны исключительно с пожеланиями парламентариев. В то же время предложенные изменения в оппозиции не нашли поддержки. В распоряжении газеты оказался текст отдельного мнения первого заместителя председателя Регламентного комитета Андрея Пышного ("Батькивщина") в связи с решением комитета. Депутат назвал его "противоправным", поскольку у членов комитета не было возможности ознакомиться с проектами решений по некоторым депутатам. Кроме того, по его данным, в результате ротаций превышается оговоренная в Регламенте ВР квота депутатов от одной политической силы в отдельных комитетах — 47% от общего количества членов.

"Избрание народного депутата Александра Козуба (представитель Партии регионов — УНИАН) в Комитет по вопросам регламента является невозможным, поскольку нарушается принцип квотного представительства фракций в составе комитета. На сегодня в комитете 17 депутатов, из них от фракции ПР — 8 (это уже 47%)", — сказано в заявлении.

А.Пышный подчеркнул, что то же касается и В.Малышева, поскольку процент представителей ПР в Комитете по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности уже превышает норму и составляет 50%.

Однако в комитете к переводу В.Малышева отнеслись спокойно. "Не ищите здесь какой-то подтекст. В вопросе ротаций прежде всего учитывали мнения самих депутатов, проводили консультации. Что касается Владимира Малышева, он всю свою жизнь посвятил милиции, оказался каким-то образом в Комитете по борьбе с организованной преступностью, но явно хочет работать в нашем комитете, ну как не учесть его точку зрения?" — сказал "Коммерсанту" заместитель председателя Комитета по законодательному обеспечению правоохранительной деятельности Владимир Олийнык (ПР).

Член комитета, заместитель главы фракции "Батькивщина" Сергей Сас также признал, что В.Малышев — профессионал и должен принести пользу комитету. При этом он подчеркнул, что в целом ротации связаны со стремлением ПР укрепить позиции в отдельных комитетах.

"К сожалению, члены оппозиции, чтобы обеспечить себе больше мест в так называемом руководстве комитетов, согласились с положением, что в комитете должно быть не больше 30 депутатов. Эта норма сразу дала ПР возможность в любом комитете пропорционально иметь 14 депутатов, — отметил С.Сас. — Сейчас представители ПР там, где у них возникли проблемы, где они хотят получить преимущество, пытаются создать критическую массу депутатов, чтобы принимать свои решения или блокировать решения, инициированные оппозицией".