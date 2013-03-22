Батькивщина: Фролова составит пару Кузьмину - у Пшонки будут свои Бонни и Клайд

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении «Батькивщины».

«Власти рассчиталась с гражданкой Фроловой должностью заместителя генерального прокурора за ее услуги как представителя обвинения по сфальсифицированному делу в отношении Юлии Тимошенко», - говорится в заявлении.

«Гражданка Фролова так старательно по поручению администрации президента выполняла функцию палача Юлии Тимошенко, что в конечном итоге дождалась своих тридцати серебренников в виде теплой должности», – говорится в документе.

В «Батькивщине» отмечают, что «Фролова составит достойную пару Рената Кузьмину». «В распоряжении генерального прокурора теперь будут свои Бонни и Клайд, которые с удовольствием будут продолжать выполнять любые прихоти АП по уничтожению оппозиции. В системе прокуратуры, безусловно, есть порядочные люди, но показательно, что самых беспринципных, самых циничных «беспредельщиков» подняли на вершину ГПУ, которая должна была бы выполнять функции по надзору за соблюдением законности в стране», - отмечают в «Батькивщине».

В то же время, в партии считают, что таким образом власти создают маячки для всей правоохранительной системы в целом, демонстрируя готовность расплачиваться за выполнение самых мерзких противозаконных приказов.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 марта, генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка назначил своим заместителем Л.Фролову, которая представляла гособвинение по газовому делу в отношении Ю.Тимошенко.