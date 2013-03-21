Главное за день: обзор топ-новостей

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Россия уже шантажирует Украину трубой: Медведев озвучил условие альянса

Россия заявляет, что сможет присоединиться к консорциуму по управлению украинской ГТС только в том случае, если Украина расторгнет договор о присоединении к Энергетическому союзу. Премьер-министр России также призвал Украину не «нюхать воздух», а присоединиться к ТС.

СМИ: Луческу останется в Шахтере

По информации источника, владелец «Шахтера» Ринат Ахметов полностью доволен работой румынского специалиста, и не планирует изменений на тренерском мостике.

Суд продолжил рассмотрение апелляции Павличенко

Как отметил главный оперуполномоченный Киевского УБОПа Виктор Ремский, на допросе С.Павличенко сам в подробностях рассказал о совершении убийства судьи и самостоятельно написал явку с повинной.

Украина заняла четвертое место среди крупнейших экспортеров оружия в мире

Стокгольмский международный институт исследований мира (СИПРИ) в отчете за 2012 определил Украину, как 4 страну в мире по объемам поставок вооружения.

Рада в первом чтении проголосовала за проведение выборов в Киеве

Верховная Рада Украины приняла за основу проект постановления о проведении выборов в Киеве 2 июня. Проект постановления поддержали 146 народных депутатов от Партии регионов, 73 - из фракции "Батькивщина", 33 - из фракции «УДАР», 32 - от ВО "Свобода" и 9 внефракционных. Время нардеп Мищенко назвал "классическим договорняком" между властью и оппозицией принятие ВР за основу постановления о выборах в Киеве.

Кипр окончательно отказался списывать деньги с депозитов

Власти Кипра окончательно отказались от идеи ввести единовременный сбор со счетов в местных банках.

Азарову на «хорошие дороги» нужно 500 миллиардов

"По уровню развития мы где-то в 80-м году. И мы хотим за 30 лет, ничего не вкладывая, вдруг и сразу иметь хорошие дороги", - отметил Н.Азаров.

Апелляционный суд подтвердил, что экс-премьера Таджикистана экстрадируют

Апелляционный суд Киева подтвердил законность избрания экс-премьеру Таджикистана Абдумалик Абдуллоджонову экстрадиционного ареста.

Янукович: власть ежедневно собирается и думает как улучшить жизнь людей

"... Я многократно говорил вам, мы всех знаем в лицо, и готовы глаза в глаза становиться напротив и говорить с ними, почему они 5 лет прошедших разрушали страну - мы им не мешали, мы подсказывали, мы не приходили на Кабинет министров мешать проводить Кабинет министров", - сказал В.Янукович.

ВР создала ВСК по расследованию избирательных фальсификаций: Яценюк повздорил с Герман

“Вы здесь не самый мудрый и не самый лучший. Иронию и пренебрежение оставьте для своей жены”, - сказала А.Герман, обращаясь к А.Яценюку. В ответ А.Яценюк сказал: “Вы такая красивая и умная женщина, что Президент Украины грустит в своей администрации по вас”.

Украинские борцы за один день чемпионата Европы завоевали четыре награды

Третий день чемпионата Европы по борьбе в Тбилиси принес сборной Украины одну золотую, одну серебряную и две бронзовые награды.