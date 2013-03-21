Янукович: власть каждый день собирается и думает как улучшить жизнь людей
Янукович: Сегодня лидеры оппозиции критикуют власть, ничего не предлагая взамен.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Виктор Янукович, закрывая заседание Совета регионов.
По его словам, сегодня лидеры оппозиции критикуют власть, взамен ничего не предлагая, и остаются безразличными к развитию страны.
“Мы не можем быть безразличными к судьбе страны, если одна часть, как говорят, будет отвечать за все, а вторая забыла, что это такое”, - сказал Президент.
“Я сегодня вижу опять возвращение к прежним временам, когда кое-кто радуется, когда что-то не удается решить, когда есть мировой кризис, когда есть проблемы в нашей стране... Когда все, кто несет ответственность, сегодня тянут эту лямку, и трудовые коллективы, и предприятия, и так далее, а великие вожди политические поднялись над этой проблемой и пальцем показывают, какие мы делаем ошибки, чего мы не достигаем... Скажите, пожалуйста, кто они такие? Пусть на этот вопрос дадут ответ людям”, - сказал Президент на повышенных тонах.
В.Янукович подчеркнул, что власть не собирается в кабинетах, чтобы обсудить как сделать хуже для страны, для людей. По его словам, власть каждый день собирается и думает как улучшить экономику, как улучшить жизнь людей, как найти необходимые инструменты для достижения цели.
“А тот или другой вождь, который стоит и пальцем показывает: ребята, вы слабо бегаете, мало берете и несете этот вес. Кто они такие? Я многократно говорил вам, мы всех знаем в лицо, и готовы глаза в глаза становиться напротив и говорить с ними, почему они 5 лет прошедших разрушали страну - мы им не мешали, мы подсказывали, мы не приходили на Кабинет министров мешать проводить Кабинет министров”, - сказал В.Янукович.
Президент отметил, что сегодня главное - не борьба за власть, а главное - борьба за повышение уровня экономики, уровня жизни людей, борьба за то, как спасать страну от влияния мирового кризиса.
Он заметил, что ради таких целей в других странах политики объединяются и вместе решают эти вопросы. “Поэтому я верю в то, что когда-то в Украине будет и конструктивная оппозиция, и эффективная власть, но мы над этим должны цивилизованно работать, и не на горло, как говорят, наступать друг другу, а вместе садиться и думать. Как лучше это делать, как лучше строить нашу страну, как вместе видеть завтрашний день”, - сказал Президент.
“И не ездить за границы получать там задания, что здесь делать в стране, а здесь, на украинской земле, вместе со всеми садиться и работать”, - сказал Президент, подчеркнув, что именно это сегодня нужно стране.
Он попросил присутствующих на совещании руководителей регионов поехать в свои области и пересказать людям его слова.