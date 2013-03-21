Апелляционный суд подтвердил, что экс-премьера Таджикистана экстрадируют

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня объявила коллегия судей Апелляционного суда.

“Постановление Шевченковского райсуда Киева от 15 марта 2013 года, которым применен экстрадиционный арест по отношению к Абдумалику Абдуллоджонову до решения о его фактической передаче правоохранительным органам Республики Таджикистан, оставить без изменений. Апелляцию адвоката Федура оставить без удовлетворения”, - отмечается в решении суда.

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Также в нем подчеркивается, что оно является окончательным и обжалованию не подлежит.

Полный текст постановления будет объявлен 28 марта.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля в международном аэропорту “Борисполь” был задержан А.Абдуллоджонов, который был оппонентом Президента Таджикистана Эмомали Рахмона на выборах 1994 года. Задержание состоялось, когда А.Абдуллоджонов прибыл в Украину из США. На родине А.Абдуллоджонова обвиняют в покушении на Э.Рахмона в 1996 году и причастности к мятежу в 1998 году. По данным Интерпола, А.Абдуллоджонов находился в розыске как лицо, причастное к организованным транснациональным преступным группам и терроризму.

На протяжении последнего десятилетия А.Абдуллоджонов жил в США. В своем последнем интервью радио «Свобода» он утверждал, что на самом деле выиграл выборы в 1994 году, и Президент Э.Рахмон незаконно объявил себя победителем.

В феврале Генеральная прокуратура Таджикистана направила в Киев запрос об экстрадиции бывшего премьера.

Правозащитная организация Amnesty International и Региональное представительство Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев призывали власть Украины не выдавать А.Абдуллоджонова Таджикистану.

15 марта Шевченковский районный суд Киева применил к А.Абдуллоджонову экстрадиционный арест.

Бывший премьер-министр Республики Таджикистан А.Абдуллоджонов сравнил решение суда об его экстрадиционном аресте со смертным приговором.

Выступая на заседании Шевченковского районного суда Киева, он сказал: «Если Вы сегодня примете такое решение, это будет равносильно вынесению мне смертного приговора. Это я заявляю официально. Я не прошу ничего невозможного или сверхъестественного, но законы Украины и международное право мои права защищают».

19 марта адвокат Андрей Федур подал жалобу на решение Шевченковского районного суда Киева.