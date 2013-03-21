Апелляционный суд подтвердил, что экс-премьера Таджикистана экстрадируют
Апелляционный суд Киева подтвердил законность избрания экс-премьеру Таджикистана Абдумалику Абдуллоджонову экстрадиционного ареста.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня объявила коллегия судей Апелляционного суда.
“Постановление Шевченковского райсуда Киева от 15 марта 2013 года, которым применен экстрадиционный арест по отношению к Абдумалику Абдуллоджонову до решения о его фактической передаче правоохранительным органам Республики Таджикистан, оставить без изменений. Апелляцию адвоката Федура оставить без удовлетворения”, - отмечается в решении суда.
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Также в нем подчеркивается, что оно является окончательным и обжалованию не подлежит.
Полный текст постановления будет объявлен 28 марта.
Как сообщал УНИАН, 5 февраля в международном аэропорту “Борисполь” был задержан А.Абдуллоджонов, который был оппонентом Президента Таджикистана Эмомали Рахмона на выборах 1994 года. Задержание состоялось, когда А.Абдуллоджонов прибыл в Украину из США. На родине А.Абдуллоджонова обвиняют в покушении на Э.Рахмона в 1996 году и причастности к мятежу в 1998 году. По данным Интерпола, А.Абдуллоджонов находился в розыске как лицо, причастное к организованным транснациональным преступным группам и терроризму.
На протяжении последнего десятилетия А.Абдуллоджонов жил в США. В своем последнем интервью радио «Свобода» он утверждал, что на самом деле выиграл выборы в 1994 году, и Президент Э.Рахмон незаконно объявил себя победителем.
В феврале Генеральная прокуратура Таджикистана направила в Киев запрос об экстрадиции бывшего премьера.
Правозащитная организация Amnesty International и Региональное представительство Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев призывали власть Украины не выдавать А.Абдуллоджонова Таджикистану.
15 марта Шевченковский районный суд Киева применил к А.Абдуллоджонову экстрадиционный арест.
Бывший премьер-министр Республики Таджикистан А.Абдуллоджонов сравнил решение суда об его экстрадиционном аресте со смертным приговором.
Выступая на заседании Шевченковского районного суда Киева, он сказал: «Если Вы сегодня примете такое решение, это будет равносильно вынесению мне смертного приговора. Это я заявляю официально. Я не прошу ничего невозможного или сверхъестественного, но законы Украины и международное право мои права защищают».
19 марта адвокат Андрей Федур подал жалобу на решение Шевченковского районного суда Киева.