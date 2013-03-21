Следователи утверждают, что не выбивали признаний с Павличенко

Главный оперуполномоченный Киевского УБОП Виктор Ремский и следователь по особо важным делам отдела прокуратуры Киева Геннадий Рыбка заверяют, что во время следственных действий к Павличенко не применялись никакие меры физического и психологического воздействия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили сегодня в Апелляционном суде Киева, давая показания по жалобе на приговор Дмитрию и Сергею Павличенко, которые осуждены за убийство судьи Сергея Зубкова.

В частности, говоря о задержании Д.Павличенко, В.Ремский отметил, что работники УБОП были вынуждены штурмом брать помещение, где тот находился, поскольку были основания ожидать возможное сопротивление, однако физических мер в отношении Д.Павличенко никто не применял.

Кроме того, как отметил В.Ремский, после задержания с Д.Павличенко было проведено медицинское освидетельствование, во время которого у него была обнаружена рана на руке, механизм происхождения которой не касается методов задержания.

В.Ремский также отметил, что он не принимал непосредственного участия в задержании, а лишь руководил операцией.

По словам В.Ремского, на допросе С.Павличенко сам в подробностях рассказал о совершении убийства судьи и самостоятельно написал явку с повинной. При этом С.Павличенко сам отметил, какие удары его отец наносил судье, и какое оружие при этом применял.

В свою очередь, Г.Рыбка сообщил суду, что во время допроса С.Павличенко детально рассказал, как было совершено убийство. А во время воссоздания ситуации на месте события также детально все рассказал и показал, что совпадает с его показаниями, которые он написал в явке с повинной.

В то же время Г.Рыбка заметил, что С.Павличенко сам объяснил мотивы совершения убийства - месть за вынесение судьей решения о сносе незаконной пристройки к дому, которая принадлежала семье Павличенко.

Более того, как отметил представитель прокуратуры, С.Павличенко сам сказал, что его отец около месяца готовился к совершению преступления.

Вместе с тем, Г.Рыбка не смог однозначно объяснить, почему С.Павличенко не подписал протокол воссоздания событий, поскольку тот никак свой отказ не мотивировал.

Давая ответы на вопросы сторон - участниц процесса Г.Рыбка объяснил, что видеозапись воссоздания приостанавливалась и возобновлялась по техническим обстоятельствам, поскольку группе сопровождения нужно было передвигаться с одного места в другое вместе с С.Павличенко. “Никакое давление со стороны милиции и прокуратуры на Павличенко не оказывалось. Кроме того, никаких замечаний со стороны адвоката по этому поводу не было”, - сказал Г.Рыбка.

В свою очередь, лифтер дома, где произошло убийство, Алексей Наумец, давая показания, сказал, что общался несколько минут с вероятным убийцей, поскольку тот заблокировал лифт, и он был вынужден подняться на один из этажей, чтобы выяснить, что произошло. Впрочем, А.Наумец не смог четко ответить, действительно ли Павличенко являются теми людьми, которых он видел в доме, где был убит судья. “Возможно, это не те люди, я не уверен, что это те люди”, - сказал он.

Также А.Наумец отметил, что он боялся за себя и тогда, когда общался с вероятным убийцей, и сейчас, но почему сейчас и кого он боится, уточнить не смог.

Как сообщал УНИАН, судья Шевченковского районного суда Киева С.Зубков был убит 21 марта 2011 года в подъезде своего дома в Киеве.

Голосеевский райсуд Киева 2 октября 2012 года приговорил Д.Павличенко к пожизненному заключению, а его сына С.Павличенко - к 13 годам лишения свободы за убийство судьи.

14 января Апелляционный суд Киева решил провести частичное судебное следствие в рамках рассмотрения жалобы на приговор Павличенко. В своей жалобе на приговор Павличенко просят генерального прокурора Виктора Пшонку возбудить уголовное дело против следователя столичной прокуратуры, который, по их утверждению, сфальсифицировал материалы допроса одного из основных свидетелей.

Вместе с тем С.Павличенко в Апелляционном суде 31 января заявил, что сознался в убийстве судьи С.Зубкова под давлением следствия - явку с повинной из него выбили электротоком. Павличенко-младший утверждает, что милиционеры сами говорили ему, что говорить во время допроса и следственного эксперимента.

По всей Украине состоялись акции в поддержку отца и сына Павличенко. Общественность убеждена, что они не причастны к убийству.