Медведев призвал Украину не «нюхать воздух», а присоединиться к ТС

Украина в статусе наблюдателя в Таможенном союзе России, Белоруссии и Казахстана не будет иметь никаких привилегий и не сможет влиять на принятие решений, она останется "посторонней страной", пока не присоединиться к объединению целиком, считает российский премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщает РИА Новости.

Премьер Украины Николай Азаров ранее озвучил новую позицию по сотрудничеству с членами Таможенного союза: Киев ведет переговоры об участии в ТС в качестве наблюдателя с совещательным голосом, что даст, по мнению Азарова, возможность на любом этапе корректировать принимаемые ТС решения.

"Мы, конечно, будем рады видеть Украину (в качестве наблюдателя в Таможенном союзе), и сейчас мы как раз формируем подходы к членству в Таможенном союзе и в Евразийском экономическом союзе (начнет действовать с 2015 года), там будет полноценное членство и статус наблюдателя... По поводу того, может ли наблюдатель влиять на какие-то процессы - конечно нет, он же наблюдатель", - сказал Медведев в среду в интервью европейским СМИ.

Он добавил, что страны ТС будут уважительно относиться к позиции наблюдателя и анализировать ее. "Но наблюдатель не участвует в голосовании, и у наблюдателя нет никаких специфических прав, которые есть у участников Евразийского экономического союза или, например, участников Европейского союза", - объяснил российский премьер.

"Обычно статус наблюдателя проистекает из двух соображений: либо просто, что называется, "нюхать воздух", в этом нет ничего обидного, но тогда никаких преимуществ не будет, а второе - это просто первая стадия присоединения к какому-то интеграционному объединению. Если это в таком ключе рассматривается, то пожалуйста", - сказал Медведев.

При этом он напомнил, что пока Украина не присоединится к союзу целиком, а не по формуле "три плюс один", на нее не будут распространяться все возможности и привилегии Таможенного союза. "Они для нас будут посторонней страной", - сказал премьер.