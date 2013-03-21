Кипр окончательно отказался списывать деньги с депозитов

Как передает Agence France-Presse, такой сбор не будет введен при любом варианте получения помощи от международных кредиторов.

Ранее AFP сообщило, что на Кипре завершилось заседание правительства, посвященное выходу страны из кризиса. Как передают деловые СМИ, лидеры парламентских партий Кипра после встречи с президентом страны Никосом Анастасиадисом согласились создать специальный фонд (Solidarity Fund) в качестве гарантий для получения финансовой помощи, передает Лента.ру.

Информацию о создании спецфонда позднее подтвердил спикер кипрского правительства Кристос Стилианидес (Christos Stylianides), передает AFP. Представитель правящей партии Кипра Disy Авероф Неофиту (Averof Neophytou) пояснил Reuters, что фонд будет создан на основе госактивов, а его средства пойдут на выпуск гособлигаций.

Подробности нового плана кипрских властей по выводу страны из кризиса еще неизвестны.