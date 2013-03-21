Тягнибок: КС примет такое решение по киевским выборам, какое ему скажут в ПР

Как передает корреспондент УНИАН, такое убеждение О.Тягнибок выразил сегодня во время брифинга после голосования за выборы в Киеве.

Он напомнил, что лидер фракции ПР Александр Ефремов задекларировал, что Партия регионов будет ожидать решения КС относительно выборов в Киеве. “Конечно, давать оценку действиям суда, возможно, не совсем корректно, но когда суды в нашем государстве, к большому сожалению, не только Конституционный, но и другие суды, полностью подконтрольны власти, то конечно представители оппозиции не могут молчать”, - сказал он.

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По убеждению О.Тягнибока, КС уже показал, что он является “ручным” и вместо того, чтобы толковать Конституцию Украины, суды толкуют “позицию Банковой”. “Фактически стали спикерами того, что им расскажет Администрация Президента. Конституционный Суд - спикер Администрации Президента, а не институт, который должен стоять на защите права и толковать Конституцию Украины”, - сказал О.Тягнибок.

Также, по мнению О.Тягнибока, сам факт того, что Партия регионов “якобы забавляясь перед всем украинским обществом, что они уже такие большие правовики” и дождутся решения суда, а затем уже будут принимать решение в Верховной Раде, демонстрирует, что это есть политическое решение. “Решение по Киеву не лежит в правовой плоскости, это исключительно политическое решение. И Конституционный Суд сделает так, как политически будет решено руководством Партии регионов”, - сказал он.