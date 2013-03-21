Тягнибок: КС примет такое решение по киевским выборам, какое ему скажут в ПР
Лидер фракции “Свобода” Олег Тягнибок считает, что Конституционный Суд Украины будет выносить такие решения, как решит Партия регионов.
Как передает корреспондент УНИАН, такое убеждение О.Тягнибок выразил сегодня во время брифинга после голосования за выборы в Киеве.
Он напомнил, что лидер фракции ПР Александр Ефремов задекларировал, что Партия регионов будет ожидать решения КС относительно выборов в Киеве. “Конечно, давать оценку действиям суда, возможно, не совсем корректно, но когда суды в нашем государстве, к большому сожалению, не только Конституционный, но и другие суды, полностью подконтрольны власти, то конечно представители оппозиции не могут молчать”, - сказал он.
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По убеждению О.Тягнибока, КС уже показал, что он является “ручным” и вместо того, чтобы толковать Конституцию Украины, суды толкуют “позицию Банковой”. “Фактически стали спикерами того, что им расскажет Администрация Президента. Конституционный Суд - спикер Администрации Президента, а не институт, который должен стоять на защите права и толковать Конституцию Украины”, - сказал О.Тягнибок.
Также, по мнению О.Тягнибока, сам факт того, что Партия регионов “якобы забавляясь перед всем украинским обществом, что они уже такие большие правовики” и дождутся решения суда, а затем уже будут принимать решение в Верховной Раде, демонстрирует, что это есть политическое решение. “Решение по Киеву не лежит в правовой плоскости, это исключительно политическое решение. И Конституционный Суд сделает так, как политически будет решено руководством Партии регионов”, - сказал он.