Миссия Европарламента снова едет к Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Квасневский сообщил журналистам в Киеве.

"Мы будем два-три дня, мы будем в Харькове, мы будем встречаться с госпожой Тимошенко, будем и здесь (в Киеве - УНИАН)", - сообщил А.Квасневский.

По его словам, одна из основных целей будущего визита состоит в решении проблем, возникших вокруг Ю.Тимошенко и Юрия Луценко. Вместе с тем, А.Квасневский, отметил, что программа миссии будет насыщенной, и в ее рамках планируется провести много встреч.

"Нам надо, конечно, решить еще много проблем. Эти все проблемы связаны с политическими лицами, которые не на свободе. Это самый сложный момент", - отметил он.

Тем не менее политик подчеркнул, что пока не будет найдено никаких совместных решений, представители миссии не намерены обсуждать детали своего визита.

Бывший руководитель Польши добавил, что доклад миссии планируется представить руководству Евросоюза в начале мая.

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Справка УНИАН. В мае 2012 года Президент Европарламента Мартин Шульц и премьер-министр Украины Николай Азаров договорились о создании специальной Мониторинговой миссии Европарламента под руководством П.Кокса и А.Квасневского по наблюдению за рассмотрением дел экс-премьер-министра Ю.Тимошенко и экс-министра внутренних дел Ю.Луценко. Миссия Европарламента работает с июня 2012 года.

4-5 февраля текущего года состоялся визит П.Кокса и А.Квасневского в Украину, во время которого политики посетили в Харькове ЦКБ №5, где проходит лечение Ю.Тимошенко, а также Менскую колонию, где встретились с Ю.Луценко.

13 марта во время выступления на сессии Европарламента Комиссар Европейского Союза по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан Фюле считает, что без решения дел Ю.Тимошенко и Ю.Луценко вряд ли можно будет говорить о подписании Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной.