Фюле: последние события показали наличие системных проблем в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом комиссар заявил сегодня в Страсбурге, выступая на сессии Европарламента.

"Я бы хотел здесь, в частности, отметить усилия миссии Европарламента во главе с бывшими Президентами Коксом и Квасьневским. Ее преданность решения вопроса выборочного правосудия, в случаях Юлии Тимошенко и Юрия Луценко, стоит признания. Эта миссия требует и имеет всю нашу поддержку, поскольку ее важность не может быть преувеличена", - сказал комиссар.

"Ключевым является то, чтобы в следующем месяце миссия смогла сообщить о четком прогрессе. Мы подчеркивали это при каждом общении с украинскими властями в последние недели и месяцы", - добавил Ш.Фюле.

Комиссар также отметил, что последнее развитие ситуации в Украине еще раз подчеркивает необходимость судебной и избирательной реформ, а последние решения Европейского суда по правам человека - показали наличие в Украине системных проблем в функционировании судебной системы и в вопросе распределения властных полномочий.

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Как сообщал УНИАН, мониторинговая миссия Кокса-Квасьневского была создана в результате договоренностей между Президентом Европарламента Мартином Шульцем и премьер-министром Украины Николаем Азаровым. Миссия начала работу в июне 2012 года, ее главная задача - изучение дел, вызывающих обеспокоенность в выборочном применении правосудия в Украине, и поиск путей выхода из ситуации, в том числе, путем предложения определенных системных реформ Киеву.