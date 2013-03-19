У Кличко хотят, чтобы Рада первым делом занялась выборами в Киеве

Фракция "УДАР" требует сегодня в Верховной Раде Украины в первую очередь рассмотреть вопрос о дате проведения выборов в городе Киеве. Об этом сегодня во время пленарного заседания парламента заявил лидер фракции "УДАР" Виталий Кличко, сообщили УНИАН в пресс-службе политической партии "УДАР Виталия Кличко".

"Мы предлагаем рассмотреть его первым, на утреннем заседании – чтобы иметь определенность, что в столице сменится власть", - сказал В.Кличко.

Он добавил, что после голосования о назначении выборов парламент должен принять несколько законов, которые сделают невозможными основные фальсификации на столичных выборах и вернут Киеву самоуправление. В частности, отметил он, - это внесение изменений в закон о местных выборах. Кроме того, отметил В.Кличко, парламент должен принять закон о проведении выборов мэра в два тура, чтобы мэра избирало большинство граждан, а также закон относительно объединения должностей мэра и председателя администрации, что вернет столице самоуправление.

"Мы предлагаем, чтобы уже в среду профильный комитет рассмотрел эти законопроекты. Тогда до конца недели их можно будет принять в первом чтении, а до 2 апреля – в целом", - добавил В.Кличко.

Кроме того, по его словам, "УДАР" в пятницу, 22 марта, ожидает отчета правительства Азарова. "Думаю, у всех фракций есть, что спросить у наших "улучшателей". Пора привлечь их к ответственности", - отметил В.Кличко.

Лидер "УДАРа" напомнил, что оппозиция также инициирует создание Временной следственной комиссии относительно деятельности Владимира Рыбака и комиссии относительно нарушений на выборах.

В.Кличко также отметил, что Президент Украины имеет не право, а обязанность зачитывать послание к Верховной Раде Украины, однако Виктор Янукович игнорирует эту обязанность. "В этом году он должен выполнить ее, а не прятаться за спины спикеров. Более того, В.Янукович должен не просто прийти в парламент и зачитать текст, а ответить на вопросы, которые волнуют общество", - сказал В.Кличко.