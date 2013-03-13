Фюле назвал «парадоксом» последние события в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге.

"Последние события в Украине продолжают представлять для нас парадокс", - сказал Ш.Фюле.

Комиссар отметил, что с одной стороны, 16-й саммит Украина-ЕС, который состоялся в Брюсселе 25 февраля с. г., был отмечен четкими обязательствами со стороны Президента Украины Виктора Януковича относительно соответствия Киева установленным ЕС критериям, необходимым для подписания Соглашения с Евросоюзом, в сферах избирательного законодательства, решения проблемы выборочного правосудия и продолжение реформ, определенных в Повестке дня ассоциации.

"Украина хорошо знает, что мы должны увидеть решительные действия и видимый прогресс во время оставшееся до Вильнюсского саммита. Такой стабильный процесс важен, поскольку есть несколько стадий между настоящим и саммитом ", - сказал Ш.Фюле.

Он отметил, что в течение последних недель происходила интенсивная работа между Брюсселем и Киевом с тем, чтобы ожидания ЕС от Украины не расходились с делами, а подписание Соглашения об ассоциации стало возможным на саммите "Восточного партнерства" в ноябре этого года в Вильнюсе.

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Вместе с тем, комиссар отметил, что ситуация в Украине остается сложной.

Видимой иллюстрацией таких сложностей Ш.Фюле назвал продолжающуюся блокаду Верховной Рады Украины, что, по его словам, особенно разочаровывает после того, как украинскому парламенту удалось большинством голосов одобрить резолюцию по евроинтеграции Украины.

"Украина нуждается, чтобы власть создала среду, благоприятную для диалога, так же как и сильно нуждается в конструктивной оппозиции, которая полностью берет на себя ответственность перед украинским народом", - сказал комиссар.

Он также отметил, что некоторые последние шаги, предпринятые украинской властью, противоречат обязательствам, взятым Киевом на себя во время последнего саммита Украина-ЕС. Среди таких шагов комиссар, в частности, назвал ситуацию вокруг лишения мандата народного депутата Украины защитника экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко Сергея Власенко.

Как сообщал УНИАН, 6 марта Высший административный суд Украины досрочно прекратил полномочия народного депутата от "Батькивщины", защитника экс-премьер-министра Юлии Тимошенко С.Власенко.

Суд принял такое решение по иску председателя Верховной Рады Владимира Рыбака. Свой иск спикер аргументировал совмещением С.Власенко депутатских полномочий и адвокатской деятельности.

Одновременно в оппозиции заявляют о фальсификации решения регламентного комитета ВР, на основании которого В.Рыбак сделал представление в ВАСУ.

С.Власенко обжаловал в Верховном суде решение Высшего административного суда о лишении его депутатских полномочий.