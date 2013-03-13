В ПР считают, что у Путина дела «тоже дрянь»

«Похоже, что это у российских политтехнологов дела дрянные, раз они опускаются до такого мелкого шантажа президента суверенного государства», - сказал он «Комментариям».

По мнению нардепа от ПР, ни для кого не секрет, «что собой представляет российское руководство», и иллюзий на этот счет уже ни у кого не осталось.

«У Путина дела тоже дрянь. Он лучше б готовился к российскому майдану. Путин думает, что это ему так просто пройдет и он всю жизнь будет царствовать», - заявил Сухой.

Он считает, что авторы программы надеялись сделать выстрел, которым бы заставили Януковича быть более сговорчивым. «Но этот выстрел холостой, потому что Янукович это не Кучма и не Ющенко. Он более стойкий, твердый и неуступчивый», - считает регионал.

Он заявил, что, наблюдая за участившимися нападками на украинское руководство российских медиа, ему вспоминается стихотворение Василия Симоненко, заканчивающееся словами: «А ми спокійно й суворо стрічаємо у праці і борні наклепи злобні та тупі докори, потоки божевільної брехні».

Как сообщалось, российский тележурналист Дмитрий Киселев на телеканале «Россия» дал свою оценку визиту Виктора Януковича в Россию и его встрече с Владимиром Путиным. Он нарисовал мрачное будущее Украины вне Таможенного союза и, по сути, высмеял президента Украины.