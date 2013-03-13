Королевская поведала, как две недели после выборов упивалась горем

Министр социальной политики Наталья Королевская уверена, что для пенсионеров главное - результат ее работы, а не должность, которую она занимает.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявила сегодня на пресс-конференции, отвечая на вопрос, будет ли она извиняться перед избирателями за то, что сменила политическую позицию после выборов и перешла из оппозиции на работу в правительство.

“Бабушке, которая получает сегодня 894 гривни, все равно - Королевская - министр, депутат или Королевская — внепарламентская фракция, которая бегает под стенами парламента. Этой бабушке нужно сделать все, чтобы поднять пенсию. И сегодня в должности министра социальной политики я смогу принести ей гораздо больше пользы, чем даже находясь в парламенте. Я еще не знаю, что лучше, - быть в парламенте или влиять на ситуацию”, - сказала Н.Королевская.

По теме: Королевская: руководить министерством проще, чем воспитывать детей

“Я в Прощеное воскресенье всегда прошу прощения у своей мамы, у своего папы, у своего мужа и своих детей, и делаю это от чистого сердца, а все остальное - нужно все-таки разделять все святое, что есть в душе и то, что делается для каких-то политических пиар-действий. Я врагу, наверное, не пожелаю пережить то состояние, которое пережила наша команда после выборов. Потому что мы искренне верили, искренне боролись, создали новую партию “Украина — вперед!” и были такими политическими романтиками”, - сказала Н.Королевская.

Министр отметила, что она и ее команда верили, что в украинскую политику можно “вот так вот ворваться на белом коне”.

“Конечно, для нас было и больно и обидно за тот результат, который мы получили по результатам выборов. Мы две недели упивались горем, плакали, друг друга жалели, но потом поняли, что либо мы берем себя в руки, либо мы понимаем, что это был первый серьезный политический экзамен, который мы сдали на двойку, но который дает нам возможность получить следующие экзамены и еще из политического института мы не отчислены”, - подчеркнула Н.Королевская.

Напомним, на парламентських выборах 28 октября 2012 года за партию Наталии Королевской «Украина – Вперед!» отдали голоса 1,58% избирателей.