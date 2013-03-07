На «Интере» ликвидируют общественный совет, мол, не «нуждаются в цензуре работы»

Об этом идет речь в переданном агентству УНИАН сообщении U.A. Inter Media Group Limited о прекращении действия меморандума о сотрудничестве между международным фондом «Возрождение» и Inter Media Group Limited.

В сообщении указывается, что «Интер» реализует новую стратегию развития канала, в основу которой положена концепция "укрепления лидирующих позиций на украинском телевизионном рынке". В последнее время телеканал "Интер" фиксирует рост доверия телезрителей, в частности, в связи с возвращением в эфир программы Савика Шустера («Шустер Live»).

"Руководство телеканала имеет все основания полагаться на профессионализм творческого коллектива «Интера», который не нуждается во внешнем надзоре и цензуровании своей работы. Оценивание эффективности работы телеканала «Интер» должно происходить по одинаковым критериям для всех коммерческих телеканалов Украины. При этих условиях телеканал «Интер» не видит необходимости в продолжении действия Меморандума", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря исполнительный директор фонда «Возрождение» Евгений Быстрицкий и вице-президент Inter Media Group Limited Ярослав Порохняк подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на телеканале «Интер» был создан независимый общественный совет. Совет, в частности, осуществлял независимый мониторинг соблюдения международных стандартов журналистики.

Кроме того, в деятельность совета входило проведение тренинговых и других необходимых мероприятий для повышения профессионального уровня журналистов в части соблюдения журналистских стандартов и этики; учреждение и развитие новых общественно важных форматов вещания для самого широкого обеспечения информационных потребностей разных общественных групп; обеспечение освещения социально важных общественных инициатив; развитие экспертно-аналитической составляющей информационного вещания; сотрудничество представителей отечественного и европейского информационного вещания для развития демократических стандартов журналистики.

Общественный совет сотрудничал с независимыми общественными медиа-мониторинговыми организациями – участниками инициативы «Открытые новости ради честных выборов». Эти организации осуществляли мониторинг новостей телеканала «Интер» и регулярно выдавали рекомендации.

В состав общественного совета входили: председатель правления Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский, академик НАН Украины Иван Дзюба, научный директор Института евроатлантического сотрудничества Александр Сушко, заместитель генерального директора Центра Разумкова Валерий Чалый, ведущий научный сотрудник Института экономики имени Петерсона Андерс Аслунд, старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Эндрю Вилсон и председатель правления Фонда Стефана Батория (Варшава) Александр Смоляр.